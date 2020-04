Uitbater Hooge Crater Museum vervangt landsvlaggen door witte vlaggen ter ere van iedereen in de corona-frontlinie: “Net als 100 jaar geleden gaan ook wij moeten heropbouwen.” Christophe Maertens

02 april 2020

17u53 4 Ieper Niek Benoot, de uitbater van het Hooge Crater Museum in Zillebeke, heeft de landsvlaggen die normaal voor zijn pand hangen door witte vlaggen vervangen. Hij eert daarmee de mensen die nu aan het werk zijn om onze maatschappij recht te houden. “Ik wens iedereen evenveel moed toe als onze Westhoekers die 100 jaar geleden aan een heropbouw begonnen. Ook wij moeten heropbouwen na deze coronacrisis.”

“Nu het Hooge Crater Museum en het bijhorende themacafé verplicht gesloten zijn, willen we met een symbolische actie tonen dat we denken aan zorgverleners, dokters, postbodes, truckchauffeurs, en alle andere mensen die de maatschappij recht houden”, zegt zaakvoerder Niek Benoot. “We hebben daarom witte vlaggen aan onze vlaggenstokken gehangen en eren zo iedereen die in de ‘coronafrontlinie’ aan het werken is.”

Wederopbouwtentoonstelling

“Normaal vertellen wij de frontverhalen die zich iets meer dan 100 jaar geleden op ’t Hooge afspeelden jaarlijks aan tienduizenden toeristen van over de hele wereld. We besteden daarbij ook speciale aandacht aan de zorgverleners die in de Eerste Wereldoorlog tot het uiterste gingen om hun medemens te redden. We kunnen de vergelijking maken naar de huidige situatie, ook nu staan er hulpverleners in de frontlinie.”

De uitbater van Hooge Crater Museum had net een nieuwe tentoonstelling over de Wederopbouw klaar. “Die begon in 1919 heel moeizaam na een verplichte quarantaine van meer dan vier jaar. Een bijna onmogelijke opdracht, maar toch krabbelden de inwoners recht na de oorlog en begonnen ze vol moed aan de wederopbouw. Het leek voor velen een onbegonnen werk, maar toch hadden we in 1920 weer steden, dorpen, scholen en winkels.”

Toerist in eigen streek

Deze maand stond de start van de nieuwe heropbouwwandeling ‘Over wegels, wevers en gevers’ op het programma, maar alle wandelingen onze Erfgoeddagactiviteit zijn tot nader order afgelast. “Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer info, updates en nieuwe data”, zegt Niek, die al heel wat annuleringen binnenkreeg afgelopen weken. “Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Ik denk wel niet dat na de crisis de grote reizen onmiddellijk weer zullen beginnen. Misschien moeten we ons wat meer oriënteren op de toerist in eigen streek. Intussen blijven we volhouden en wensen we iedereen evenveel moed en zelfvertrouwen toe als de Westhoekers van 100 jaar geleden om ook onze wederopbouw na de coronacrisis in goeie banen te leiden.”

