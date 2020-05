Sterrenrestaurant Souvenir even terug in Ieper met takeaway

Christophe Maertens

26 mei 2020

09u32 2 Ieper Restaurant Souvenir uit Gent, dat ooit gevestigd was in Ieper, keert even terug naar de Kattenstad. Op zaterdag 30 mei organiseert het eethuis een afhaalpunt voor takeaway in de Spar. Daarnaast is er ook een afhaalpunt in Deerlijk.

Door de coronacrisis is restaurant Souvenir van Joke Michiel en chef-kok Vilhjalmur Sigurdarson gesloten. De zaak ligt nu aan de Brabantdam in Gent, maar had tot een paar jaar geleden zijn thuisbasis in de Surmont de Volsberghestraat in Ieper. “Het is nog altijd uitkijken naar de heropening van ons restaurant”, zegt Joke. “We blijven echter niet bij de pakken zitten. Achter de schermen denken we na over hoe we de Souvenirbeleving nog beter kunnen maken in de toekomst.”

Ondertussen doet het restaurant ook aan takeaway. Op zaterdag 30 mei kan er niet alleen in Gent worden afgehaald, maar ook in De Loods in de Breestraat in Deerlijk en in de Spar op de Meenseweg in Ieper. Bestellen kan tot woensdagmiddag op souvenir.gent.