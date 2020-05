Speelterreinen in Ieper en deelgemeenten gaan weer open

Christophe Maertens

26 mei 2020

18u31 24 Ieper De stad Ieper heropent woensdag 27 mei om 12 uur haar speelterreinen. Dat gebeurt op advies van de Nationale Veiligheidsraad. “Alleen de speelterreinen aan het Jeugdstadion in de Leopold III-laan blijven voorlopig gesloten.”

“We zijn heel blij dat er weer goed gespeeld kan worden in Ieper. We rekenen op het gezond verstand van de bezoekers zodat iedereen de kans krijgt om in eigen buurt weer op een veilige manier te spelen”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA).

Aan de heropening zijn enkele voorwaarden verbonden

• De speelterreinen openen voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij kunnen gewoon samen spelen en fysiek contact hebben, mits medeweten van ouders. Kleine kinderen spelen onder toezicht van een ouder of een andere begeleider. Materiaal delen raadt de stad af.

• Ben je 13 jaar of ouder? Dan mag je elkaar ontmoeten, spelen en samen sporten, maar raak elkaar niet aan. Hou je 1,5 m afstand waar het kan en deel zeker géén persoonlijke materialen, zoals bijvoorbeeld een gsm.

• Zitten 13- en 13+ jarigen samen op het speelplein, dan gelden voor alle kinderen de meest strikte maatregelen.

• Op elk speelterrein mogen maximaal 20 kinderen tegelijk spelen. Zie je ergens een wachtrij? Maak dan na het spelen plaats voor anderen. Respecteer elkaars ruimte en veiligheid. We vragen aan ouders en kinderen om tijdens het spelen het gezond verstand te gebruiken. Wees solidair met andere kinderen en gezinnen.

Kinderen en jongeren wordt gevraagd de handen te wassen met zeep voor te gaan spelen. Indien het kan, nemen de kinderen een eigen drinkbus en ontsmettingsgel mee. Ga bij voorkeur te voet of met de fiets naar het speelplein. Bij thuiskomst opnieuw handen wassen.

Tips voor ouders en begeleiders

• Laat de kinderen in de eerste plaats onbezorgd spelen.

• Bewaak voor jezelf de fysieke afstand: doe de 1,5 meter check.

• Maak goeie afspraken met je kinderen rond hygiëne en afstand houden voor vertrek.

• Spreek in de eerste plaats je eigen kinderen aan op het houden van de nodige afstand als er kinderen van 12+ jaar aanwezig zijn.

• Probeer conflictsituaties en noodsituaties tussen of met jouw kinderen en anderen van op een afstand op te lossen.

• Is het niet mogelijk om de fysieke afstand te bewaren? Draag dan een mondmasker.

• Volg de algemene hygiëne maatregelen en breng zelf zaken mee zoals alcoholgel om de handen voor en na het spelen te ontsmetten.

• Raak zo weinig mogelijk andere dan je eigen kinderen aan (tenzij in noodgeval!).