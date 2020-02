Soroptimisten bezorgen Ieperse minderbedeelde vrouwen een verwenmoment

Christophe Maertens

01 februari 2020

11u16 0 Ieper De Soroptimist Club Ieper en leerlingen van het KTA in Ieper gaven 25 Ieperse vrouwen die in problemen leven een mooi moment. De dames kregen een knipbeurt, brushing en manicure. “Het was voor ons allen terug een heel verrijkende ervaring.”

“Soroptimist Club Ieper bestaat uit 40 professionele en geëngageerde vrouwen die in Ieper en Poperinge regelmatig acties organiseren ten voordele van het welzijn, de educatie, economische ondersteuning en gezondheid van vrouwen en meisjes”, zegt Griet Supply van Soroptimist Club Ieper. “Nu organiseerden we al voor de derde keer, samen met het KTA-Ieper, een onvergetelijke voormiddag voor 25 minderbedeelde vrouwen uit Ieper.”

Luisterend oor

“Ieperse vrouwen die in problemen leven, werden in het kapsalon van het KTA- Ieper persoonlijk en warm onthaald. Dat stelde de dames al meteen op hun gemak”, aldus Griet. “Ze kregen een kopje koffie en een koffiekoek en een hartelijke babbel. Daarna werden ze verwend met een knipbeurt, brushing en manicure door de leerlingen van het KTA. Ondertussen waren de Soroptimisten in de buurt als luisterend oor voor enkele aangrijpende getuigenissen. Voor deze vrouwen is dit een uniek moment. De kans krijgen om je eens goed, mooi en begrepen te voelen. Iedereen straalde tijdens en na het verwenmoment! Het was voor ons allen terug een heel verrijkende ervaring.”

Het project is een samenwerking met het CAW (vrouwenhuis in Ieper), welzijnsschakel Te Goare, Soroptimisten en KTA-Ieper.