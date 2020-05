Solidariteitsactie Leonidas brengt 290 kg pralines op voor ziekenhuis en voedselbedeling

Christophe Maertens

05 mei 2020

11u31 6 Ieper In volle coronacrisis zette pralinewinkel Leonidas Ieper een solidariteitsactie op poten. Bij iedere verkochte kilogram pralines schonken uitbaters Hans en Stephanie De Groote 1 kg aan mensen uit de zorgsector en aan de voedselbank. Het Jan Yperman Ziekenhuis en de voedselbank Op ’t Spoor mochten in totaal elk 145 kilogram in ontvangst nemen.

‘Schenk geluk’, zo klonk de slogan die aan de solidariteitsactie van Leonidas Ieper werd gekoppeld.“Een slogan die heel wat mensen niet zomaar lieten voorbijgaan. Per kilogram chocolade die verkocht werd, schonken we 500 gram aan het Jan Yperman Ziekenhuis en 500 gram aan vzw Op ’t Spoor”, zegt zaakvoerder Hans De Groote. “De actie was duidelijk een schot in de solidariteitsroos.” Afgelopen weken mocht de winkel in totaal zo’n goeie 290 kilogram pralines wegschenken aan mensen die een steuntje konden gebruiken. “Het doet ons deugd dat we op deze manier toch ons steentje kunnen bijdragen”, aldus Stephanie. “Het resultaat van de actie is hartverwarmend te noemen én een van de bewijzen dat mensen in periodes zoals deze zorgen voor elkaar.”