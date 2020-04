Resultaten coronatesten in Ieperse WZC gekend: 11 bewoners Huize Zonnelied en 30 bewoners en medewerkers WZC Wintershove tekenen positief

Christophe Maertens

16 april 2020

19u19 28 Ieper In de twee woonzorgcentra waar tegen corona is getest, zijn mensen besmet. In WZC Winterhove in Vlamertinge tekenden 13 medewerkers en 17 bewoners positief. Zes mensen zijn ondertussen overleden. In Huize Zonnelied blijken 11 bewoners drager. Daarnaast lieten vijf bewoners van Huize Sint-Jozef in Ieper het leven.

“Woensdag kregen wij op 2 na alle resultaten binnen van de tests die in de voorbije week zijn uitgevoerd in ons woonzorgcentrum”, zegt Bart Man van WZC Wintershove in Vlamertinge. “Er werden in het totaal 168 tests bij bewoners en medewerkers uitgevoerd. Daaruit zijn 30 positieve stalen gekomen: 13 medewerkers en 17 bewoners. 6 bewoners werden eerder al positief bevonden wat het totaal op 23 brengt. In de voorbije 2 weken zijn 6 bewoners overleden in het woonzorgcentrum. Bij 4 van hen werd kort daarvoor een staal afgenomen en zij bleken positief te zijn. Voor de testweek waren al 7 zieke of positief geteste medewerkers gekend. In het totaal hebben wij dus weet van 20 personeelsleden die het virus hebben opgelopen. Slechts 7 medewerkers zijn op vandaag nog in ziekte thuis.”

Huize Zonnelied

In Huize Zonnelied werden 159 test op bewoners uitgevoerd. “Huize Zonnelied werd geselecteerd binnen de groep van 30 woonzorgcentra waar alle bewoners mochten worden getest. Onze medewerkers werden niet getest”, zegt Nathalie Caron, directeur bewonerszorg en logistiek. “In het totaal werden 159 tests uitgevoerd waarvan 11 bewoners drager bleken te zijn van Covid-19. Al deze bewoners verkeren tot op vandaag in goede gezondheid en niemand vertoont symptomen. Bij de positief geteste bewoners werden bijkomende preventiemaatregelen getroffen.”

Sint-Jozef

In Huize Sint-Jozef in Ieper bezweken al vijf bewoners aan de gevolgen van het virus. In het zorgcentrum langs de Meenseweg zijn er 107 permanente woongelegenheden en 46 assistentiewoningen. Daarnaast zijn er nog drie kamers voor kortverblijf. “Ondanks het feit dat wij als organisatie niet werden geselecteerd voor collectieve testing door het Agentschap Zorg en Gezondheid, gaan wij toch over tot screening bij de minste vermoedens van COVID-19 bij onze bewoners”, aldus de directie. “Het coronavirus werd vastgesteld bij éénendertig bewoners in het woonzorgcentrum. Daarvan zijn vijf bewoners overleden, drie bewoners verblijven in het ziekenhuis en drieëntwintig bewoners op de quarantaine- afdeling van het woonzorgcentrum. De contacten met de andere bewoners werden in kaart gebracht. Er zijn vijf bewoners met een vermoeden van besmetting in het woonzorgcentrum. Deze bewoners werden in preventieve isolatie geplaatst. Bij drie bewoners in de assistentiewoningen werd het coronavirus vastgesteld. Twee bewoners verblijven in het ziekenhuis. De andere bewoner verblijft op de quarantaine-afdeling van het woonzorgcentrum. Het personeel volgt de officiële beschermingsmaatregelen.”