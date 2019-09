‘Reddende engel’ riskeert jaar cel voor diefstal Christophe Maertens

03 september 2019

09u13 0 Ieper Een 34-jarige Fransman staat voor de rechter in Ieper voor het stelen van een portefeuille en een gsm. De man, die alles ontkent, wordt ervan verdacht de goederen mee te hebben gestolen nadat hij iemand ‘hielp’ die met zijn wagen in de gracht was terecht gekomen.

De feiten speelden zich af op 27 maart aan café Bvbastis in Ieper. Een automobilist belandde er in de buurt met zijn wagen in de sloot. Fransman M.Z. schoot te hulp, maar toen hij door het slachtoffer iets kreeg aangeboden, pikte hij diens gsm en portefeuille. Er was echter een getuige die de naam van de dader wist. De Fransman moet zich nu voor de rechter van Ieper verantwoorden voor het stelen van de goederen, maar hij ontkent in alle toonaarden. De man zegt dat hij het gsm-toestel kocht in Armentières en dat hij in het weekend niet op stap kan gaan, omdat hij dan moet zorgen voor zijn zoontje. Het openbaar ministerie vordert 1 jaar effectief tegen de beklaagde. Vonnis op 7 oktober.