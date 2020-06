Recyclagepark Ieper krijgt bijkomende openingsuren

Christophe Maertens

02 juni 2020

21u07 0 Ieper Op 1 juni wijzigden de openingsuren van het recyclagepark in Ieper. Op zaterdag blijft het park twee uur langer open, tot 13.45 uur en op maandagvoormiddag zullen zelfstandigen er terecht kunnen van 10 uur tot 11.45 uur. Dit proefproject loopt tot eind 2020. Daarna volgt een evaluatie.

De bijkomende openingsuren zijn een gezamenlijke beslissing van het stadsbestuur en afvalintercommunale IVVO. “De openingstijden voor het recyclagepark verruimen is een van de actiepunten uit het bestuursakkoord”, zegt schepen voor Natuur, Milieu en Landschap Valentijn Despeghel (sp.a). “Vanuit de burgers klonk al langer de vraag naar een langere openingstijd op zaterdag en zelfstandigen zaten na een druk weekend verveeld met heel wat afval. Met deze wijziging komen we aan beide vragen tegemoet.”

Op zaterdag blijft het recyclagepark twee uur langer open en op maandagvoormiddag hebben zelfstandigen met een bedrijfskaart toegang.

Groenpark

De openingsuren van het Groenpark blijven dezelfde en vanaf 9 juni is een reservatie niet meer nodig. “Een aanpassing van het softwaresysteem zorgt ervoor dat maximum 5 auto’s terzelfdertijd op het Groenpark kunnen. Zo blijft een vlotte en veilige organisatie gegarandeerd”, aldus de schepen.

In het recyclagepark blijft het reservatiesysteem wel behouden. “Want de meeste bezoekers zijn hier zeer tevreden over. Grote drukte en lange wachttijden worden vermeden en het lossen van afval gaat op die manier uitermate vlot”, zegt Valentijn Despeghel. Een bezoek reserveren kan via recyclageparken.ivvo.mob-it.be/. Wie geen online afspraak kan maken, kan ook telefonisch terecht bij de klantendienst van IVVO: 057 214 160.