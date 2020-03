Q-label beloont toeristische organisaties voor bieden goede service

Christophe Maertens

05 maart 2020

10u24 0 Ieper Het provinciebedrijf Westtoer heeft aan 13 toeristische organisaties uit de Westhoek een nieuw Q-label overhandigd. Aan 17 anderen is een verlenging van het kwaliteitslabel uitgereikt. In Ieper viel onder meer het In Flanders Fields Museum in de prijzen, terwijl de toeristische dienst van Heuvelland zich het Q-label opnieuw mag opspelden.

“Sinds 2016 heeft de toeristische dienst van de gemeente het zogenaamde Q-label”, aldus schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Met dit label beloont Westtoer de toeristische actoren uit de regio die een goede service bieden.

Om dit label te behalen moet je een opleiding volgen, maar driejaarlijks volgen ook anonieme controles om de kwaliteit van de dienstverlening na te gaan, en om werkpunten op te lijsten. De toeristische dienst van Heuvelland kreeg na het hele proces opnieuw met overtuiging het label van Westtoer. Een pluim op de hoed van het gemeentelijke personeel op de toeristische dienst, die de vele bezoekers dagelijks met de glimlach met raad en daad bijstaan!”

Toeristische infokantoren

“Het Q-label viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Deze editie zorgde in totaal voor 40 nieuwe kwaliteitslabels in de vier toeristische regio’s: het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “West-Vlaanderen telt dit jaar voor het eerst meer dan 300 toeristische actoren met een Q-label. Het gaat om logies, restaurants, cafés, toeristische infokantoren, musea en attracties.”

Volgende zaken kregen het Q-label of een verlening daarvan: Het In Flanders Fields Museum in Ieper, Maison HB in Ieper, ’t Amusement in Ieper, de Ieperse Toeristisch dienst, de Toeristische dienst Heuvelland, Ariane Hotel in Ieper, Back2Front in Ieper, Cottage de Vinck in Ieper, De Lissewal in Ieper, Greenhouse in Langemark-Poelkapelle, ‘t Hellegat in Heuvelland, ‘t Zwaluwnest in Heuvelland.