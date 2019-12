‘Pest van Ieper’ vrijgesproken voor slagen aan vrouw Christophe Maertens

02 december 2019

19u20 10 Ieper “Ik ben niet de ‘pest van Ieper’, zoals de advocaat van het slachtoffer me noemt. Ik word verward met iemand anders.” Dat zei G.D. uit Ieper, die terechtstaat voor het slaan van een vrouw op de Vismarkt in Ieper.” De man werd vrijgesproken.

G.D. moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij op de Vismarkt in Ieper een vrouw op de neus zou geslagen hebben. Het slachtoffer wou ingrijpen toen haar vriend werd aangevallen. Meester Marc Snick, die het opnam van voor het slachtoffer, was niet mals voor de beklaagde. “Die man is ‘de pest van Ieper’. Hij en zijn trawanten verpesten de sfeer op de Vismarkt. Daar moet iets aan gedaan worden.”

G.D. vroeg echter de vrijspraak. “Het was wettige zelfverdediging”, meende de raadsman van G.D. Volgens de verdediging had D. niets te maken met de schermutseling, maar kreeg hij wel plots een klap met een fles op zijn achterhoofd. Die kwam van de vrouw, die haar partner kwam bijstaan. Toen ze nog een tweede keer wou uithalen, maakte de man een slaande beweging om zich te verdedigen. De vrouw liep daarbij een gebroken neus op en moest geopereerd worden. “Ik had die kerel met geen vinger aangeraakt, maar toch sloeg zijn vriendin op mijn hoofd”, aldus G.D. “Ik ben niet ‘de pest van Ieper’, want ik ga bijna nooit meer uit. Niemand van mijn vrienden werd door de politie verhoord.” De rechter merkte op dat G.D. geen onbekende is voor het gerecht, maar sprak hem wel vrij.