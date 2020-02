‘Opvoedersteam van het jaar 2020’ is te vinden in Lyceum Ieper: “Onder de waterlijn zijn we misschien niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar.” Christophe Maertens

04 februari 2020

15u01 0 Ieper De werkgroep ondersteunend personeel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen koos het opvoedersteam van het Lyceum in Ieper tot ‘Opvoedersteam van het jaar 2020’. De leden van de ploeg kregen hun prijs uit handen van Patrick Lefevere, teammanager van wielerteam Deceuninck-Quick-Step. “Het is een verrassing, maar het klopt dat wij heel goed voor onze leerlingen zorgen.”

“Met de toekenning van deze titel zet de werkgroep om de twee jaar het werk van de opvoeder in de kijker, naar aanleiding van de ‘Dag van de Opvoeder’”, zegt pedagogisch begeleider Philippe Vercoutere, woordvoerder van de werkgroep. “Opvoeders zijn bijzondere mensen in de school. Ze maken de schooldag rond, ze zijn vaak de eersten en de laatsten en staan heel de dag ter beschikking van leerlingen, collega’s en iedereen die de school binnenkomt. Ze zijn het uitgangsbord, de ‘levende’ visitekaartjes van de school. Hun taken zijn niet min en worden niet altijd gezien of opgemerkt. Als directeur heb ik zelf 25 jaar lang mogen ervaren hoe belangrijk het is om een sterk team van ondersteunend personeel aan je zijde te hebben.”

Teamspirit

Nadat eerder een ‘opvoerder van het jaar’ werd gekozen, opteert de werkgroep voor de derde keer om de titel aan een volledig team toe te kennen. “Door dat te doen beklemtonen we dat de rijkdom van een sterk opvoedersteam te zoeken is in teamspirit: een goede teamgeest, een stevige samenwerking en de neuzen in dezelfde richting. Dit is van kapitaal belang want net in de verscheidenheid en in het aanvullen van elkaars talenten en competenties zit de grote rijkdom van het opvoedersteam van de school.”

De taken van opvoeders zijn heel ruim. “Zowel op praktisch, organisatorisch als op pedagogisch vlak zijn opvoeders heel belangrijk voor het welzijn en welbevinden van de kinderen”, weet Philippe Vercoutere. “De uitdagingen zijn op vandaag niet min. Na het invoeren van het M-decreet en de evolutie naar meer inclusief onderwijs, neemt de zorg, de nood aan degelijke opvang van leerlingen met allerhande kenmerken alleen maar toe. De toenemende opdrachten, de maatschappelijke verwachtingen komen vaak op de schouders van de leden van het ondersteunend personeel in de school terecht.”

Via het toekennen van de titel verdienen onrechtreeks alle opvoedersteams in alle scholen extra aandacht. Elke West-Vlaamse school kreeg de kans om het eigen team te nomineren voor de titel ‘Opvoedersteam van het jaar 2020’. Uit de 11 binnengekomen kandidaturen werd uiteindelijk het team van het Lyceum in Ieper verkozen.

Twee opdrachten

“We hadden het zeker niet verwacht en het is voor ons een hele grote eer”, zegt Griet Detailleur. Zij behoort samen met Marijke Smagghe, Hilde Debouvere, Saskia De Splenter, Mieke Baccarne en Dominik Vandendriessche tot het winnend team. “Meestal zijn wij de mensen die de andere in de bloemetjes plaatsen en die zorgen voor iedereen. Nu wordt eens gezorgd voor ons, wat wel fijn is. Wij waren niet van plan om aan deze wedstrijd deel te nemen, maar de adjunct-directeur stond erop dat we ons inschreven.” De ploeg kreeg twee opdrachten. “Er werd ons gevraagd ons team te typeren in vijf korte zinnen”, weet Marijke Smagghe. “Daarnaast moesten we de jury een foto van ons team bezorgen met daarbij een korte duiding.”

Op die foto werd de school vergeleken met een schip met het opvoedersteam als romp: zij zorgen voor het evenwicht. “We zijn een team dat heel het jaar samenwerkt en we zien onze leerlingen heel graag. Onder de waterlijn zijn we misschien niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar.”

Het team kreeg de prijs uit handen van Patrick Lefevere. “Als teammanager van een van de beste wielerteams van de wereld weet hij immers als geen ander hoe je de samenwerking binnen een team kan bevorderen”, zegt nog Philippe Vercoutere.