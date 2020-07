Opnieuw mooie schenkingen aan het IFFM: van een frontkaart tot bijzondere foto’s

Christophe Maertens

02 juli 2020

08u11 1 Ieper Ook na de coronaperiode blijken mensen mooie voorwerpen uit WO I kwijt te willen aan het In Flanders Fields Museum (IFFM). “Na een lange sluitingsperiode opende het kenniscentrum opnieuw de deuren. Al meteen mochten we een aantal mooie schenkingen ontvangen, waarvoor onze dank”, zegt medewerkster Annick Vandenbulcke.

Een greep uit de schenkingen: Bart Groenvynck schonk een bijzonder interessante fotocollectie met betrekking tot zijn overgrootvader Henry Willems. Henri verbleef bijna gans de oorlog in het krijgsgevangenkamp van Grüstow in Duitsland. Willem Elias gaf al eerder een aantal prachtige werken van de kunstenaar Jos Verdegem. Na een corona-opkuis, vond hij postkaarten, foto’s en documenten van zijn grootoom Prudent Elias die in een Zwitsers interneringskamp zijn toekomstige vrouw, verpleegster Marie Lötscher ontmoette. Marianne Covemaecker en Joseph Vandervorst bezorgden het museum via schepen Diego Desmadryl een frontkaart van de streek rond Ieper, twee originele kaarten op kalkpapier en de kaartenbijlage van de regimentsgeschiedenis van de grenadiers uit 1927. Marc Van Damme bracht een aantal aanvullende documenten naar het museum met betrekking tot Roland Van Damme die sneuvelde op 9 mei 1915 bij een aanval op hoeve Ter Stille in Nieuwpoort. Zijn neef Alexandre Van Damme vond in het huis van zijn vader nog een foto van Roland in het opleidingskamp van Auvours.