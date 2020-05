Ooit ‘mama van het jaar’, nu vrijgesproken voor mishandeling van pleegkinderen

Christophe Maertens

28 mei 2020

19u27 5 Ieper De rechter in Ieper sprak Muriel Vandevoorde (57) en haar man Marijn Vergauwen (57) uit Zillebeke vrij voor het mishandelen van twee van hun pleegkinderen. De vrouw werd in een tijdschrift ooit uitgeroepen tot ‘mama van het jaar’, maar voor broer M. (22) en zus J. (23) was ze dat duidelijk niet.

Het koppel nam, naast de drie eigen kinderen, vier pleegkinderen in hun gezin op. Het leek een perfect plaatje, want ooit werd Muriel in een tijdschrift uitgeroepen tot ‘mama van het jaar’. Alles viel echter in duigen nadat twee van de pleegkinderen hun ouders voor de rechter sleepten. De tenlasteleggingen waren niet min. Zo was er sprake van jarenlange mishandeling. De twee kinderen spraken van dagenlange vernederingen, slagen en het eten van beschimmelde boterhammen. Ze moesten toestemming vragen om naar het toilet te gaan en zouden uitwerpselen over zich heen hebben gekregen. Volgens hun advocaat Marc Snick werden de kinderen verplicht om pannenkoeken te verkopen, maar ging de opbrengst naar de ouders. “Broer en zus moesten om 5 uur opstaan om de hondenkennel schoon te maken. De ouders dreigden ermee broer en zus uit elkaar te halen, mochten ze iets aan de buitenwereld vertellen.”

“Foltering”, noemde de advocaat van de broer en zus de praktijken van de ouders. “Hun kindertijd werd kapotgemaakt.” Het openbare ministerie geloofde de twee kinderen en vroeg een effectieve celstraf voor beide ouders, die eerder al werden veroordeeld voor het mishandelen en verwaarlozen van dieren.

Gesloten deuren

De rechtszaak werd vorig jaar een eerste keer behandeld in een openbare zitting. De rechter legde het parket toen nog extra onderzoek op, zoals het verhoren van enkele getuigen. Daardoor werd het proces verschillende keren uitgesteld. Ook riep de rechter de pleegzorgbegeleider van de slachtoffers en de consulent van het comité bijzondere jeugdzorg op als getuigen. Ondertussen werd alles verder gezet achter gesloten deuren, vooral ter bescherming van het privéleven van de burgerlijke partijen.

Hechtingsstoornissen

De verdediging sprak van hechtingsstoornissen bij de pleegkinderen omdat ze in hun eerste jaren geen ouderlijke liefde hadden gekregen. “Dat is nefast voor de ontwikkeling van hun geweten en dan liegen ze ook”, reageerde de raadsman van het koppel. “Het gaat hier om valse beschuldigingen.”

De rechter sprak het koppel nu vrij wegens twijfel. Uit het strafdossier blijkt wel dat de opvoeding van een van de twee slachtoffers moeilijk verliep, maar er is geen bewijs dat de beklaagden hun pleegkinderen onmenselijk zouden hebben behandeld.

“We hebben die kinderen gered van een plaatsing in een instelling toen hun moeder niet meer voor hen wou zorgen”, reageren de ouders in Het Nieuwsblad. “Ze leefden bij ons als god in Frankrijk, met soms twee warme maaltijden per dag. En dan slepen ze ons voor de rechter. We hebben niet het gevoel dat we we gewonnen hebben, maar we krijgen eindelijk eerherstel.”