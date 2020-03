‘Ollemolle in quarantaine’: Ieperling schrijft eigen coronalied, dj uit Westouter plaatst er beat op Christophe Maertens

23 maart 2020

10u44 3 Ieper Frederik Vandenbroucke (37) uit Ieper kroop in de pen om het Iepers coronalied te schrijven: ‘Ollemolle in quarantaine’. De Ieperling vond een dj uit Westouter bereid een beat te maken en de song werd op YouTube gelanceerd. “Ik doe dit om mensen even hun zorgen te laten vergeten.”

“Nu iedereen het over corona heeft, veel zaken gesloten zijn en we ons dus hoofdzakelijk thuis moeten amuseren, schreef ik een West-Vlaams corona-lied”, zegt Frederik Vandenbroucke (37) uit Ieper. “Ik kreeg het idee toen ik naar de tv aan het kijken was en dacht: waarom niet?” Frederik geeft toe dat hij totaal geen muzikale voorgeschiedenis heeft. “Ik kan geen noot lezen en heb nooit gezongen, maar ik ben wel graag met taal bezig”, zegt de dertiger. “In een uur tijd had ik de tekst op papier geplaatst. Sommige woorden zijn wel niet typisch Iepers, maar ik koos voor wat dichterlijke vrijheid om alles een beetje te laten rijmen.”

Mr. White

Frederik ging op zoek naar iemand die het lied op muziek kon plaatsen en vond via een ex-collega een dj uit Westouter. “Pedro Dever heeft voor een beat gezorgd”, aldus Frederik. “Pedro was vroeger dj in enkele discotheken onder de naam Mr. White. Tegenwoordig is hij bezig met zelf muziek maken en zijn doel is om opnieuw als dj aan de slag te kunnen en misschien ook op te treden.”

Frederik zegt dat het niet zijn ambitie is om verder te doen in de muziek. “Neen, ik werk als salesmanager bij Sadie Toast in Lendelede en dat is voor mij oké”, aldus de man. “Ik schreef die tekst echt in het kader van de coronacrisis.”

‘Pintje drinkn up café’

Frederik koos in ieder geval voor humor, iets wat welkom is in deze tijden:

“Gin pintje niemè drinkn up café gin zatje kaffie niemè bie memé gin dimonstroasjes van Tupperware of Milène we gon ollemolle in quarantaine.

Gin mulletje eten up restaurang en da voe 3 of meer weken lang makt e ki gin zukke scène we gon ollemolle in quarantaine”, klinken de eerste twee strofes. De volledige lied is hier te vinden.