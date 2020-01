Nutswerken in de Vaubanstraat en de Sint-Jacobstraat in Ieper

Christophe Maertens

29 januari 2020

18u10 0 Ieper In Vaubanstraat in Ieper zijn nutswerken gepland. Ook de Sint-Jacobstraat komt aan de beurt.

Op 3 en 4 februari worden er nutswerken uitgevoerd in de Vaubanstraat, ter hoogte van huisnummer 48. Dit is in het stuk tussen de Gildenstraat en de Steverlyncklaan. Tijdens de werken zal het weggedeelte worden afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Gildenstraat, Frenchlaan en Meenseweg.

Tussen 5 en 7 februari moeten er nutswerken worden uitgevoerd in de Sint-Jacobsstraat, in het deel tussen de Paddepoelstraat en de rotonde met de Rijkeklarenstraat. Tijdens deze werken zal dit straatgedeelte afgesloten worden voor verkeer. De Paddepoelstraat zal tijdelijk worden omgedraaid qua rijrichting.