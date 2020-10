Nieuw parkeerplan voor Ieper: “We moedigen stadsgenoten ook aan om gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen”

06 oktober 2020

00u30 0 Ieper Stad Ieper heeft een nieuw parkeerplan klaar dat zal ingaan op 1 januari 2021. Het bestuur wil de aanwezige parkeermogelijkheden in ons centrum zo efficiënt mogelijk gebruiken. “Ons doel is de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie hier werkt of onderneemt.”

Aan de rand van het Ieperse commerciële centrum bevinden zich tal van woonstraten die een hoge bezettingsgraad van de parkeerplaatsen kennen. In 22 van de 60 straten in de blauwe zone is de parkeerdruk zelfs hoger dan 90 procent. Dat leidt al jaren tot ongenoegen bij de bewoners en ongewenst zoekverkeer.

“De blauwe zone is er in de eerste plaats voor de bewoners en hun bezoekers. Met verschillende parkeermaatregelen willen we de parkeerdruk in de blauwe zone verlagen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Een van de wijzigingen is om, zoals in heel wat andere steden, de maximale beperkte parkeerduur in de blauwe zone terug te brengen van 3 uur naar 2 uur. Op die manier ontmoedigen we misbruik door langparkeerders en bieden we meer vrije parkeerplaatsen: goed voor de circulatie én voor de Ieperlingen met een bewonerskaart. We voegen de twee bewonerszones rond de Rijselstraat samen tot één grotere zone. Zo nemen we een pak frustratie weg bij de houders van een bewonerskaart die die éne vrije plaats in de buurt niet kunnen innemen omdat ze net in een andere zone valt.”

‘Pleinparkeren’

De gratis randparkings blijven bestaan maar het stadsbestuur voorziet een aanbod betalend langparkeren nabij het centrum. “Voor wie langer wil parkeren, denk onder meer aan wie shoppen en lunchen combineert, wie minder mobiel is, maar ook voor werknemers en ondernemers, introduceren we het ‘pleinparkeren’”, verduidelijkt de burgemeester. “Bepaalde locaties nabij het stadshart waar mensen zonder tijdslimiet kunnen parkeren aan een democratisch prijs. De eerste twee uur zijn gratis, een volledige dag 2 euro. Voor langere tijd gratis parkeren blijft ook mogelijk aan de rand van de stad.”

Nieuw in de binnenstad wordt de installatie van ‘shop&go’. Meer dan 70 parkeerplaatsen worden omgevormd en voorzien van een sensor. “Op die plaatsen kan men 30 minuten gratis parkeren en hoeft men geen ticket te nemen. De sensor zal parkeerwachters waarschuwen wanneer een wagen de parkeertijd overschrijdt. “Dit zal de circulatie in de binnenstad en de bereikbaarheid van de winkels verhogen. We kiezen voor locaties dichtbij handelszaken. Shop&go is ideaal voor wie snel een boodschap wil doen of iets moet afhalen, maar ook voor laden en lossen.”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

Digitale bewonerskaarten

Voor de betalende zone blijven de tarieven gelijk, met uitzondering van de prijs voor het tweede uur die met 0,5 euro wordt verhoogd. Tarieven werken sturend en daarom wordt geopteerd voor een getrapte prijs: 1 euro voor 0 tot 1uur, 1,5 euro voor 1 tot 2uur en 2 euro voor 2 tot 3 uur. Het eenmalige parkeerticket om 30 minuten gratis te parkeren blijft behouden en op de shop & go plaatsen kan men voortaan meermaals per dag 30 minuten gratis staan. Daarenboven worden 88 parkeerplaatsen van betalend omgevormd naar gratis blauwe zone. “Verder trekken we de kaart van de vereenvoudiging: de gratis digitale bewonerskaarten worden vanaf nu automatisch verlengd voor wie aan de voorwaarden voldoet, bewoners hoeven die dus niet langer jaarlijks zelf te vernieuwen.”

Het stadsbestuur benadrukt dat het de Ieperlingen wil aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen. “Wie de auto thuis laat, helpt mee om de parkeerdruk te verlichten. De coronaperiode heeft de Ieperlingen alvast geprikkeld om vaker de fiets te nemen. Die vibe willen we vasthouden.”

Evalueren en bijsturen

Het stadsbestuur zegt de Ieperlingen en bezoekers tijdig en volledig te informeren. “Er volgt dit najaar een uitgebreide communicatie naar de bewoners toe, onder meer met een overzichtelijke folder. De nieuwe situatie komt gedetailleerd op de website en in de volgende editie van ons stadsmagazine. De impact van de wijzigingen zullen we uiteraard monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig”, besluit burgemeester Talpe.