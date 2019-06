“Niet alleen geld inzamelen voor Rode Neuzen Dag, ook sensibiliseren” Christophe Maertens

20 juni 2019

11u05 0 Ieper Dit jaar staat de Rode Neuzen Dag opnieuw op de kalender. Voor 2019 zijn er in Vlaanderen al 1.126 scholen die zich hebben aangemeld. Ook het Immaculata in Ieper draagt zijn steentje bij.

“Het is bij ons een traditie geworden om deel te nemen aan de Rode Neuzen Dag”, zegt Steven Beddeleem, adjunct-directeur van het Immaculata in Ieper. De school zet niet altijd acties op om geld in te zamelen, maar ook om te sensibiliseren. “Vorig jaar werd in elke klas wat tijd gemaakt om het taboe rond psychisch welbevinden te doorbreken. Leerlingen konden een boodschap op een kerstbal schrijven. Het is belangrijk dat jongeren die zich soms niet goed voelen, weten dat ze daarin niet alleen zijn en dat ze hulp kunnen krijgen. Er kan worden aangeklopt bij de leerlingenbegeleiding of bij het Centrum Algemeen Welzijn (CAW). Wat we dit jaar zullen organiseren, weten we nog niet. Het zijn leerlingen van het 6de jaar Gezondsheids- en Welzijnswetenschappen die zich over de Rode Neuzenprojecten buigen. Die mensen hebben onder meer psychologie in hun lessenpakket en zijn daarvoor best geplaatst”, zegt de adjunct-directeur. Het Immaculata mag zich trouwens een Rode Neuzen School noemen, wat onder meer wil zeggen dat er op school een coach is die rond mentaal welzijn werkt.

De vierde editie van Rode Neuzen Dag is op 29 november. Alle info via rodeneuzendag.be.