‘Myn papa doe mee mê de rally in‘Afrika’: Yper Museum organiseert gocartrally ten voordele van kinderen van gedetineerden Christophe Maertens

03 december 2019

16u54 0 Ieper De jongerenwerking van het Yper Museum - Het Voorlopig Bewind- organiseert een speciale actie voor Music for Life: een gocartrally ten voordele van kinderen van gedetineerden. “De titel ‘Myn papa doe mee mê de rally in‘Afrika’ verwijst naar de televisiereeks Eigen Kweek’ Daarin verzint het hoofdpersonage Frank deze smoes voor zijn zoontje wanneer hij naar de gevangenis moet”, legt museummedewerkster Katrien Goudeseune uit.

Op donderdag 19 december organiseren de jongeren van het Yper Museum, gekend als Het Voorlopig Bewind, van 17 tot 21 uur een gocartrally op het Minneplein in Ieper. Daarmee willen ze geld inzamelen voor het CAW, dat het kinderbezoek in de Ieperse gevangenis regelt. Tijdens het evenement gaat een documentaire in première, waarbij gedetineerden getuigen hoe ze hun kinderen vertelden over hun gevangenisstraf.

Knusse onthaalruimte

“Een bezoekje aan papa in de gevangenis is best aangrijpend voor kinderen”, weet Wouter Sinaeve van het Yper Museum. “De jongeren van het Yper Museum slaan de handen in elkaar om dit bezoek gezelliger te maken. Het geld van de gocartrally gaat naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Dat organiseert tweewekelijks het kinderbezoek in de Iepserse gevangenis. Met het geld richten ze de onthaalruimte kindvriendelijk en gemoedelijk in. De lockers verbouwen ze tot knusse slaapplekjes voor hun knuffels, die niet mee op bezoek mogen, en ze kopen nieuwe spelletjes. Alles wordt in het werk gesteld om het contact tussen papa’s en kinderen op een ongedwongen manier te laten verlopen.”

Eigen Kweek

De gocartrally vindt plaats rond het Minneplein en duurt vier uur. Kinderen kunnen zich uitleven op een parcours met een tunnel en een rookmachine en volwassenen kunnen ‘chronoracen’. Wie wil racen, betaalt een klein bedrag, dat naar Music For Life gaat. “Daarnaast zal de verkoop van allerlei gadgets, drank en sponsorruimte op nadarhekken geld in het laatje brengen. De gevangenis verkoopt pannenkoeken en chocomelk en de dienstencentra maken ‘soep van eigen kweek’. “De titel ‘Myn papa doe mee mê de rally in’Afrika’ verwijst naar de televisiereeks Eigen Kweek. Daarin verzint het hoofdpersonage Frank deze smoes voor zijn zoontje als hij naar de gevangenis moet”, besluit museummedewerkster Katrien Goudeseune.

Documentaire

“Tijdens een voorbereidende vergadering kwam Roselien Vermeulen van het CAW Centraal-West-Vlaanderen vertellen hoe het Ieperse kinderbezoek georganiseerd wordt”, gaat Wouter verder. “Kinderen van gedetineerden voelen zich vaak gestraft als hun vader naar de gevangenis moet. Vooral het verhaal van de knuffel die opgesloten wordt voor ze papa mogen zien, kwam hard aan bij de jongeren van Het Voorlopig Bewind. Ze besloten meteen dat ‘Myn papa doe mee mê de rally in’Afrika’ geen eenmalig actie mag zijn.” De ‘Bewinders’ maken daarom een documentaire die dezelfde naam draagt als het evenement. In de documentaire laten ze gedetineerden aan het woord. ‘Hoe heb jij je zoon of dochter verteld dat je naar de gevangenis moet? Welke impact heeft de gevangenisstraf op jouw kind?’ De jongeren stellen de vragen en de gedetineerden antwoorden openhartig. De documentaire gaat in première tijdens de gocartrally en wordt doorlopend vertoond op het Minneplein.

Op vrijdag 20 december – de dag na de actie - gaan de leden van Het Voorlopig Bewind samen naar Kortrijk om hun cheque af te geven aan Studio Brussel. Het Voorlopig Bewind bestaat uit jongeren uit de Ieperse scholen die samenzitten met de educatieve ploeg van het museum en het jongerenbeleid helpen bepalen.