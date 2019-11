“Mobiele containerparken zijn oplossing tegen sluikstorten” Christophe Maertens

07 november 2019

16u31 3 Ieper Afvalintercommunale IVVO overweegt papierinzamelplaatsen aan te leggen aan het begin van wijken met doodlopende straten. Raadslid Jordy Sabels van Groen zou graag nog een stap verder gaan en mobiele containerparken in het straatbeeld zien verschijnen.

Raadslid Jordy Sabels (Groen) wil in Ieper voor mobiele containerparken introduceren voor afvalproducten die niet aan huis worden opgehaald. “Ik denk aan een groencontainer in het snoeiseizoen en ‘mini-recyclageparken’ in de deelgemeenten”, verduidelijkt Sabels. “De mini-recyclageparken zijn naar het voorbeeld van Leuven, waar in bepaalde wijken mobiele recyclageparken worden ingericht. Daarbij wordt dertigduizend kilogram afval opgehaald van duizend inwoners. Het is een ideale methode om sluikstorten tegen te gaan, aangezien het containerpark naar jou komt en je geen reden meer hebt om het op straat te dumpen.”

Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) maakt enkele bedenkingen. “De afvalinzameling in Ieper is toegewezen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Dit voorstel zal dus eerst met IVVO en de andere gemeenten moeten besproken worden. Dit vergt namelijk extra personeelsinzet en inzet van middelen, zoals containers. Tweede probleem is dat men in Leuven alleen moest betalen voor grof vuil. Binnen IVVO zijn deze fracties echter betalend, waardoor we een mobiel diftar-systeem zouden moeten aankopen. Maar IVVO speelt wel met het idee om papierinzamelingsplaatsen te voorzien aan het begin van wijken met doodlopende straten.”

“Trouwens, behalve voor de inzameling aan huis van GFT, restafval, PMD en papier is er voor andere afvalstoffen al een bijzondere regeling uitgewerkt. Denk aan glas- en kledingcontainers of de ophaling aan huis van groot tuinafval en groot huisvuil. Er is ook twee keer per jaar de wijkinzameling van klein gevaarlijk afval en tot slot kunnen niet-mobiele mensen een beroep doen op de ‘Dienst voor kleine klusjes en tuinonderhoud van het Zorgnetwerk’ om afval naar het recyclagepark te brengen”, besluit Despeghel.