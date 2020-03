‘Marsmannetjes’ achter het stuur van ambulances LSI

20 maart 2020

17u24

Bron: LSI 11 Ieper Schrik niet als u één van de komende dagen of weken ‘marsmannetjes’ achter het stuur van een ambulance ziet zitten. Om volledig beschermd te zijn tegen het coronavirus rukken ambulanciers in de brandweerzone Westhoek alvast in volledige beschermkledij uit.

Toegegeven, het is een wat akelig en bevreemdend zicht, geeft ook de brandweerzone toe. “Maar we doen dit alleen om onszelf te beschermen en besmetting te voorkomen”, klinkt het. “Enkel op deze manier kunnen wij onze ambulancediensten zolang mogelijk operationeel draaiende houden en de bevolking helpen. Van zodra er een oproep is voor een patiënt met luchtwegenklachten, behandelen we deze als een corona-interventie en dragen wij de beschermpakken, maskers en brillen.

