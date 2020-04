Labo Jan Yperman Ziekenhuis kan via bloedanalyse immuniteit tegen coronavirus vaststellen

Christophe Maertens

10 april 2020

18u58 12 Ieper Het Jan Yperman Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in het land dat een toestel gebruikt dat in bloedstalen antilichamen opspoort tegen het coronavirus. “Het gaat om een nieuwe en innovatieve methode.”

Het Klinisch Labo van het Jan Yperman Ziekenhuis draait al sinds de start van de corona-epidemie overuren en voerde al meer dan 1.300 tests uit om besmetting met het coronavirus vast te stellen. Dat gebeurde tot nog toe steeds met de PCR-techniek: een specifiek stukje van het genetisch materiaal van het virus wordt vermeerderd en gemeten. “Daar komt nu een nieuwe en innovatieve methode bij. Als één van de eerste ziekenhuizen in ons land zal het Jan Yperman Ziekenhuis een toestel gebruiken dat in bloedstalen antilichamen opspoort tegen het coronavirus. Het gaat om de eerste zogenaamde CLIA-test”, leggen klinisch biologen Stijn Jonckheere en Patricia Vandecandelaere uit. De test is volledig in overeenstemming is met de Europese regelgeving. “Op dit moment zijn we de betrouwbaarheid van de methode intern aan het valideren. Verder zullen we de kwaliteit ten opzichte van andere methodes beoordelen tijdens een klinische studie in samenwerking met het referentielaboratorium van het UZ Leuven. We hopen eind volgende week effectief met het analyseren van patiënten stalen te kunnen starten.”

Zonder of met slechts milde symptomen

In het Jan Yperman Ziekenhuis zal deze zogenaamde serologiemethode – het opsporen van antilichamen – voor twee doelen gebruikt worden, legt Stijn Jonckheere uit. “Een eerste toepassing is de acute diagnostiek, bijvoorbeeld bij patiënten op spoed die een negatieve PCR-test hadden maar van wie we vermoeden dat ze mogelijk toch besmet zijn met het coronavirus. Het virus is immers niet steeds aanwezig in de neus/keel-wissers die afgenomen worden. Dan kunnen we met een positieve serologietest toch de diagnose stellen. Een tweede toepassing is het vaststellen of mensen de infectie al doorgemaakt hebben, zonder symptomen of met slechts milde symptomen.”