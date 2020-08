Labo Jan Yperman Ziekenhuis analyseert speekselstalen op Covid-19: “Daarmee kunnen we eenvoudig en snel dragers opsporen”

Christophe Maertens

21 augustus 2020

12u39 0 Ieper Ook het klinisch labo van het Jan Yperman Ziekenhuis zal voortaan screenen op Covid-19 in instellingen, zoals rusthuizen om dragers op te sporen die geen symptomen vertonen. “Zo kan er snel ingegrepen worden om verdere verspreiding tegen te gaan.”

Het project is een initiatief van de Huisartsen Westhoek en het Jan Yperman Ziekenhuis. Samen willen ze uitbraken voorkomen in instellingen met kwetsbare bewoners. “Als huisartsen van de Westhoek zijn we vastbesloten het coronavirus kordaat te bestrijden”, zegt dokter voorzitter Pol Sansen. “Ouderen in de laatste fase van hun leven in eenzame opsluiting plaatsen is een misdaad. Scholen sluiten heeft dan weer een nefaste invloed op het welzijn van de jeugd. Deze toestanden willen we niet meer meemaken en dus hebben we samen met het Jan Yperman Ziekenhuis een manier gezocht om instellingen veilig open te houden.”

Minder testmateriaal

Klinisch bioloog Stijn Jonckheere van het klinisch labo van Jan Yperman legt uit hoe de vernieuwende screening in zijn werk gaat. “Per instelling gaan we regelmatig een deel van de bewoners en medewerkers testen. Dit gebeurt niet op basis van een neus- en keelwisser, maar via een speekselstaal. Die stalen worden dan samen onderzocht met een maximum van twintig stalen per analyse. Blijkt deze analyse positief, dan worden de individuele stalen apart getest. Zo kan met minder testmateriaal – er heerst nog altijd wereldwijd schaarste – en binnen korte tijd een aanzienlijke groep mensen getest worden.”

Ook in scholen

Rusthuis Benaja uit Oostvleteren werkte mee aan het project. Er werden tien speekselstalen genomen bij medewerkers en allen bleken negatief. “We gaan nu regelmatig onze medewerkers testen, want zij hebben het meeste contact met de buitenwereld”, legt directeur Marinus Jacob uit. “Via de speekselstalen kunnen we op een eenvoudige manier en snel dragers opsporen.”

De speekseltest is dus geen vervanging de tests via neus- en keelwisser bij mensen die symptomen vertonen. Ook blijven alle hygiënemaatregelen van kracht Klinisch bioloog Stijn Jonckheere

Naast het testen van medewerkers en bewoners van rusthuizen is een testprogramma van speekselstalen in scholen een mogelijkheid, wat ertoe kan bijdragen dat die veilig open kunnen blijven.

Geen vervanging

De speekseltesten zijn een aanvulling op de test met neus- en keelwisser. “Belangrijk is dat dit een aanvullende maatregel is om verspreiding van het virus snel op te merken en in te dijken”, besluit Stijn Jonckheere. “Doordat in de instellingen bepaalde groepen worden getest, hopen we sneller mensen te kunnen opsporen die wel drager zijn van het virus, maar die (nog) geen symptomen vertonen, zogenaamde asymptomatische dragers. Zonder het te weten kunnen ze wel anderen besmetten. De speekseltest is dus geen vervanging de tests via neus- en keelwisser bij mensen die symptomen vertonen. Ook blijven alle hygiënemaatregelen van kracht.”