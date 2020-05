Laatste olmen op de vestingen tegen de vlakte Christophe Maertens

04 mei 2020

13u08 2 Ieper In Ieper zijn arbeiders momenteel de laatste drie grote olmen die op de vestingen staan aan het vellen. De bomen, die beide wereldoorlogen overleefden, zijn aangetast met een schimmel uit Azië. “In het najaar planten we nieuwe bomen.”

De Ieperse stadsvesting telde ooit meer dan duizenden bomen. Beide wereldoorlogen brachten de bomenpopulatie raken klappen toe. De olmen die nu worden geveld zijn sinds vorig jaar aangetast door de olmenziekte, een schimmel afkomstig uit Azië. Het is niet uitgesloten dat die ziekte mee reisde met Chinese arbeiders die op het einde van WO I naar onze contreien kwamen om te werken. De schimmel wordt veroorzaakt door de iepenspintkever. Die maakt gaatjes in de bast van de boom en legt er eitjes. Op die manier worden bomen geïnfecteerd. De olmen in het Ieperse kregen vooral vanaf 1970 af te rekenen met de ziekte. “Tot onze grote spijt zijn we nu genoodzaakt de drie mooie olmen te vellen”, zegt schepen van Milieu en Natuur Valentijn Despeghel (sp.a). “In het najaar komt er een nieuwe aanplanting.”