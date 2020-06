‘Klassiek! beleven in de Westhoek’: samenwerking tussen vier gemeenten zet klassieke muziek weer op de regiokaart Christophe Maertens

10 juni 2020

10u02 0 Ieper Heuvelland, Ieper, Poperinge en Zonnebeke slaan de handen in elkaar om vanaf het seizoen 2020-2021 een kwaliteitsvol aanbod klassieke muziek naar de Westhoek te brengen. Onder de noemer ‘Klassiek! Beleven in de Westhoek’ kan het publiek klassieke concerten bijwonen op locaties in de vier gemeenten.

“Tot voor kort kon de liefhebber van klassieke muziek rekenen op de programmatie van WestClassic in Ieper en Poperinge, maar die vzw zette haar activiteiten stop”, zegt Valentijn Despeghel, schepen van Cultuur in Ieper. “Dat was meteen een verarming van het aanbod klassieke muziek in de Westhoek. Heuvelland, Ieper, Poperinge en Zonnebeke willen met een bovenlokale samenwerking klassieke muziek terug op de kaart zetten, zodat het publiek ook deze kunstvorm dicht bij huis kan beleven.”

Beethovenweek

De vier gemeenten presenteren voor het seizoen 2020-2021 een gevarieerd en kwalitatief programma klassieke muziek. Het programma bevat een Beethovenweek, een nieuwjaarsconcert van CASCO Phil onder leiding van Benjamin Haemhouts, een concert van Oxalys ensemble, de Boetepsalmen van Lassus door Psallentes, moderne klassieke muziek door het Ataneres Ensemble en tenslotte een aperitiefconcert door Trio Aries. Deze topensembles en -orkesten spelen op verschillende locaties in de regio waaronder Het Perron in Ieper, de Gotische zaal in het stadhuis van Poperinge, de Sint-Medarduskerk in Wijtschate en Sint-Margarethakerk in Geluveld.

Richtlijnen

Alle informatie over het project en het programma is terug te vinden op de website www.klassiekbeleven.be. “Iedereen kan vanaf dinsdag 9 juni een kijkje nemen en zich laten inspireren door het nieuwe aanbod. De ticketverkoop start van zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe richtlijnen voor de cultuursector”, aldus programmator Isabelle Verstraete.

De Vlaamse overheid kende een subsidie voor bovenlokale cultuurwerking toe van 45.720 euro voor de realisatie van het project. De subsidie is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 1 januari 2020.