‘Kiss and Ride’ zones ingericht Christophe Maertens

13 september 2019

09u01 0 Ieper Om de schoolomgevingen veiliger te maken heeft het Ieperse stadsbestuur op sommige plaatsen zogenaamde ‘Kiss and Ride’ zones ingericht. Die zones maken het ouders mogelijk om hun kinderen op een veilige en comfortabele manier aan school af te zetten of op te halen.

“In deze zones geldt er eigenlijk een parkeerverbod: je mag er enkel stilstaan de tijd die nodig is om goederen te laden en te lossen en personen te laten in- en uitstappen”, zegt het stadsbestuur. “Je auto parkeren in deze zone en mee naar binnen gaan in de school mag dus niet. De ‘Kiss and Ride’ zones zijn enkel voorzien om kinderen dicht bij de schoolpoort te laten in- en uitstappen. En om dan opnieuw te vertrekken, zodat er een plaatsje vrij komt voor de volgende ouder. De tijdstippen waarop deze zones gelden is meestal aangeduid op een blauw bord onder het verkeersbord. Buiten deze tijdstippen zijn het ‘gewone’ parkeerplaatsen.” In Ieper zijn er ‘Kiss and Ride’ zones in de Elverdingestraat, de de Stuersstraat, op het Minneplein, in de Capucienenstraat en in de Polenlaan.