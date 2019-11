‘Kerst in Ieper’: kerstmarkt, ijspiste en randanimatie Christophe Maertens

22 november 2019

18u03 0 Ieper In Ieper werd vrijdagavond het startschot gegeven voor de nieuwe editie van ‘Kerst in Ieper’. Naast de kerstmarkt en de ijspiste zijn er opnieuw heel wat acties van handelaars, zowel in Ieper als in de deelgemeenten. “We willen dit jaar vooral gezelligheid laten primeren en gezinnen met kinderen aantrekken.”

“We pakken opnieuw uit met een kerstmarkt en een ijspiste”, aldus Jitske Leroy van het centrummanagement. “Het kerstdorp zorgt voor de typische wintersfeer tot en met dinsdag 31 december. De ijspiste staat al van bij de eerste editie bekend als een topper. Jaarlijks glijden er meer dan 10.000 schaatsers over het ijs aan de voet van de belforttoren. We pakken uit met een overdekte ijspiste die in een nieuw jasje werd gestoken. Schaatsen kan op elk moment van de dag, weer of geen weer! En dat tot en met zondag 5 januari 2020.”

“We willen dit jaar vooral gezelligheid laten primeren en gezinnen met kinderen aantrekken”, aldus schepen Diego Desmadryl. “Daarom is op de binnenkoer een kinderdorp opgezet met het gekende ‘huis van de kerstman’, met een kinderdoolhof van kerstbomen. Dit zal in verbinding staan via de donkere poort met de kerstmarkt en een nieuwe ijspiste.”

“De aansluitende kerstmarkt is opgesteld in een vorm van een dorp met centraal een extra overdekte Almhut zonder zijwanden, waar tal van animatie zal plaatsvinden”, weet de schepen.

Dit jaar kunnen verenigingen deelnemen aan de Kerstmarkt, niet in een tent, maar wel in een chalet. “De kerstverlichting werd volledig in een nieuw en modern kleedje gestoken, en ook het kersttreintje is opnieuw van de partij.”

Op het kerstdorp zijn de typische kerstmarktproducten te vinden en op het horecaplein kan worden genoten van een glühwein of een snack.

Heel wat randanimatie

Tijdens ‘Kerst in Ieper’ staan op vrijdagavond, zaterdag- en zondagnamiddag op de Grote Markt heel wat optredens geprogrammeerd. Op woensdag 11 december komt de Coca Cola Truck opnieuw langs, Plaza Mundial vindt in het Vleeshuis plaats op 14 december en het Vredeslicht is er op 20 december. Op zaterdag 28 december 2019 worden de lopers verwacht in Vlamertinge voor de Santa Claus Fun Run.

Eindejaarsactie Centrummanagement

Deelnemers aan de eindejaarsactie maken kans op een van de vier elektrische fietsen van het merk Giant, met een waarde van 3.299 euro of één van de vier elektrische steps die in de winkel 499 euro kosten. Op zondag 5 januari worden de winnaars uitgeloot tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. De eindejaarstombola loopt van 1 tot 31 december en staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. “De klant vult de loten in en deponeert die in de spaardoos bij de deelnemende handelaars of in de brievenbus ter hoogte van het Huis van de Kerstman op de Grote Markt”, aldus Jitske Leroy.

Ook de acties in de deelgemeenten

UNIZO Boezinge, Zuidschote en Elverdinge organiseert van 1 tot 31 december de traditionele eindejaarsverkoopactie met een prijzenpot van 6.000 euro. De 5 hoofdprijzen zijn onder meer een etentje, een reischeque en een televisietoestel. Klanten krijgen per 5 euro een tombolabiljet, waarmee ze een 10 eurobon of één van de vijf hoofdprijzen kunnen winnen. Deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de verlichte kerstboom versierd met rode UNIZO-linten voor hun handelszaak.

In de deelgemeenten Hollebeke en Zillebeke gaat er opnieuw een kerstactie door met genummerde lotjes die worden uitgegeven bij een aankoop van 5 euro. Er is een prijzenpot voorzien ter waarde van 7.000 euro. Om de getroffen handelaars door de wegenwerken te ondersteunen, is deelname dit jaar gratis. De actie start op 1 december en eindigt op 31 december.

De handelaars uit Vlamertinge organiseren tijdens de maand december een eindejaarsactie met een prijzenpot ter waarde van 2.500 euro. Trekking op 4 januari 2020.

Soldenzondag

“Naar jaarlijkse gewoonte zal men tijdens de eindejaarsperiode ook op zondag terecht kunnen bij heel wat Ieperse handelaars”, weet Jitske Leroy nog. “Dat zal het geval zijn op 15, 22 en 29 december. Uiteraard openen veel winkels hun deuren op 5 januari, de eerste soldenzondag van 2020. En om af te sluiten misschien nog een kadotip: schenk eens een Ieperse kadobon waarmee je ongetwijfeld bij iedereen welkom zal zijn. De gelukkige kan die immers inruilen bij intussen al meer dan 60 ondernemers in Ieper en de deelgemeenten.”

Alle info via www.winterinieper.be.