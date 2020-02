“Jeugdraad is stille dood aan het sterven”: Groen Ieper maakt zich zorgen, maar schepen sust Christophe Maertens

06 februari 2020

12u40 5 Ieper “Wat is er aan de hand met de Ieperse jeugdraad?” Die vraag stelt Jordy Sabels van Groen Ieper zich nadat hij gemerkt had dat de Facebookpagina van de raad als sinds april 2019 geen teken van leven meer geeft. “De jeugdraad is inderdaad op een laag pitje teruggevallen, maar daar zijn redenen voor”, reageert schepen Dimitry Soenen (N-VA).

“We hebben het gevoel dat de jeugdraad van Ieper een stille dood aan het sterven is”, zegt Jordy Sabels (Groen). “Op de Facebookpagina Jeugdraad Ieper is al sinds april 2019 niks meer geplaatst en er lijkt na een jaar van aanmodderen geen verbetering op komst. Een spijtige zaak voor de jongeren die zich ondanks de slinkende interesse wel nog willen blijven inzetten. Een jeugdraad is nochtans verplicht. Het is belangrijk dat jongeren hun kijk op onze stad naar buiten brengen. Veel volwassen adviesraden zijn aan het verouderen en spreken jongeren maar weinig of niet meer aan. Kortom, jeugdparticipatie kan onze stad jong houden”, meent Sabels. “We moeten jongeren binden aan Ieper. Zo kunnen ze mee bepalen welke veranderingen onze stad nodig heeft om frissere en jongere evenementen te organiseren.”

Nieuwe voorzitter

“Na de jobbeurs vorig jaar is de jeugdraad nog verschillende keren samengekomen om een bestuur en nieuwe voorzitter aan te duiden. Op deze vergaderingen waren zowel het bestuur van de jeugdraad, leden van jeugdverenigingen en leden van politieke jongeren partijen uitgenodigd. Ze kwamen niet tot een overeenkomst, waarna de voorzitter drie maanden geleden zijn ontslag indiende”, weet schepen van Jeugd Dimitry Soenen. “De ondervoorzitster nam daarna die taak op zich. Sindsdien is de jeugdraad op een laag pitje teruggevallen, onder andere door de blok- en kerstperiode.”

Nieuw bestuur

“De reden dat de sociale media van de jeugdraad niet meer geüpdatet wordt, is omdat de jeugddienst dit niet kan beheren”, legt de schepen uit. “De jeugdraad is onafhankelijk en er is een strikte scheiding tussen de mening van de jeugddienst en de jeugdraad. Daarnaast moeten we er ook over waken dat de jeugdraad alle jongeren vertegenwoordigt, niet enkele groeperingen.”

De jeugddienst plant binnenkort een vergadering met de leiding van de jeugdverenigingen om een nieuwe stuurgroep op te richten en verkiezingen voor een nieuwe bestuur voor de jeugdraad te organiseren.