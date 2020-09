Jan Yperman Ziekenhuis neemt virtual reality-brillen in gebruik: “Wanneer een patiënt niet onder volledige verdoving hoeft, wordt hij of zij afgeleid met de bril”

Christophe Maertens

28 september 2020

14u45 0 Ieper “Met de steun van Rotary Club Ieper heeft ons ziekenhuis twee virtual reality-brillen (VR) in gebruik genomen die de angst en pijn van patiënten vermindert”, zegt verpleegkundig diensthoofd Koen De Ridder.

Het gaat om een bril die de ogen volledig bedekt, in combinatie met een koptelefoon en een smartphone. “De patiënt krijgt beelden te zien die hem of haar rustiger maken en afleiden, in combinatie met een stem die hem of haar begeleidt. Afhankelijk van wie en waarvoor in het ziekenhuis opgenomen, bepaalt het toestel de best geschikte beelden: een onderwaterreis, de natuur of de ruimte. Voor kinderen zijn er eenvoudige spelletjes. De gesproken teksten zijn beschikbaar in acht talen, tot en met het Arabisch”, aldus Koen De Ridder. “De werking van de bril wordt gestaafd door wetenschappelijk onderzoek en is gebaseerd op een vorm van klinische hypnose”, vult dokter Luc Verbanck aan. “We deden intussen al succesvolle tests met een kind dat verzorgd werd voor een brandwonde en een oudere patiënt die wondverzorging kreeg. De VR-bril zorgt ervoor dat minder medicatie nodig is, waardoor men ook vlotter herstelt. Wanneer een patiënt niet volledig onder narcose moet voor een ingreep kan een VR-bril voor extra afleiding en comfort zorgen. De bril zal op onze spoedafdeling worden gebruikt om de angst en onrust bij patiënten te verminderen.” Het Jan Yperman Ziekenhuis kon de brillen aankopen met steun van de Ieperse Rotary Club.