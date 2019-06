“Inzameling asbest gebeurt correct in recyclagepark Ieper” Christophe Maertens

06 juni 2019

16u51 0 Ieper Bij de afvalintercommunale IVVO is men allesbehalve tevreden met de opmerking die Groen-gemeenteraadslid Veerle Billiau op de gemeenteraad gaf. Billiau zei dat asbestafval gewoon wordt gedumpt op het containerpark van Ieper. “Dat is niet correct, alles gebeurt volgens wettelijke voorschriften.”

Raadslid Veerle Billiau van Groen zei maandagavond op de gemeenteraad dat op het Ieperse containerpark asbestafval gewoon wordt gedumpt. “Dat klopt niet”, reageren diensthoofd Ann Desagner en IVVO-voorzitter Valentijn Despeghel. “Het dient voorzichtig in de container worden gelegd zonder gooien of breken. Een bord ter plaatse duidt de instructies aan voor de bezoeker. Asbest op de parken van IVVO wordt ingezameld conform de wettelijke voorschriften die weliswaar door mevrouw Billiau anders geïnterpreteerd worden. Vorig jaar kregen wij milieuinspectie op bezoek waarbij we aangemaand werden om de asbestzak maximaal te sluiten, uitgezonderd bij de afgifte van asbesthoudende materialen. Wij hebben onze veiligheidsinstructie verfijnd in die zin dat de bigbag buiten de openingsuren steeds dient gesloten te worden.”

“Enkele weken geleden hadden we een bezoek van onze externe preventieadviseur op het park in Ieper, waarbij geen opmerkingen werden geformuleerd in verband met de inzameling van gebonden asbest. Op onze parken wordt jaarlijks via een rotatiesysteem vezelmetingen uitgevoerd door een extern labo rond de asbestcontainer en ook een dosimetrie bij een parkwachter gedurende vier werkuur. Ook hier werden geen problemen vastgesteld.”

De voorzitter merkt op dat de parkopzichtigs veiligheidsinstructies dient te volgen. “Ze moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die steeds voorhanden zijn. Als de asbestbigbag opengaat moeten ze een stofmasker, een wegwerpoveral en wegwerphandschoenen gebruiken.

Er is ook een handsproeier ter beschikking om te vernevelen bij droog weer.”

Het Groen-raadslid merkte ook op dat mensen die met asbestafval dat niet correct is verpakt in het containerpark in Wervik terechtkomen, doorverwezen worden naar Ieper. Volgens de voorzitter klopt echter eveneens niet. “Mensen van buiten Ieper kunnen niet op het park in Ieper terecht, want de toegang is enkel mogelijk met een toegangsbadge, die binnenkort vervangen wordt door eID”, zegt Despeghel.

De afvalintercommunale IVVO is niet gelukkig met de tussenkomst van raadslid Veerle Billiau op de gemeenteraadszitting van Ieper. “Indien zij vragen heeft over onze werking, staan wij steeds open om de nodige info te verstrekken en eventuele verbeteringen te onderzoeken zodat geen onwaarheden worden verspreid”, zeggen het diensthoofd en de voorzitter.