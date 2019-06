“In containerpark Ieper mag je asbest gewoon dumpen” Christophe Maertens

04 juni 2019

15u21 0 Ieper “In het containerpark in Ieper mag je al sinds jaar en dag asbest vrij en onverpakt komen dumpen in een asbestcontainer.” Dat zei raadslid Veerle Billiau (Groen) op de gemeenteraad van maandagavond. Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) belooft snel in te grijpen.

“In het jaarverslag van de afvalintercommunale IVVO valt te lezen dat het vrij en onverpakt dumpen van asbest niet kan. Volgens het verslag gaat het over zo’n 118 ton per jaar. Door de milieu-inspectie werd aangeraden dat de zak met asbest moet gesloten blijven en enkel open mag als er asbesthoudende materialen worden aangeboden. In praktijk wordt dit advies bij IVVO Ieper echter anders aangepakt: de zak van de container moet ’s morgens geopend worden door de parkwachters en ’s avonds gesloten. Overdag staat de container met asbest nog altijd open en vrij, kunnen alle vezels van gebroken asbestplaten rondwaaien en vormt dit een gevaar voor zowel de parkwachters die er dag in dag uit dichtbij lopen, als voor de bezoekers en de vele kinderen die het containerpark betreden”, zegt Veerle Billiau van Groen.

De partij vraagt het stadsbestuur onmiddellijk in te grijpen. “Herinner u de recente beelden van het schooltje dat werd geëvacueerd door foute praktijken met asbest, het containerpark in Ieper kun je hier zonder te overdrijven mee vergelijken. IVVO is een grote intercommunale met heel wat containerparken. Toch is de aanpak voor asbest niet in alle containerparken van IVVO hetzelfde. Hoe kan dat? Zo wordt in Nieuwpoort enkel op afspraak gewerkt, bij andere containerparken wordt de container met asbest permanent met water beneveld. In het containerpark van Wervik, dat niet bij IVVO hoort, wordt vereist dat je je asbest verpakt in speciale folie aflevert. Als je daar toekomt zonder folie, sturen ze je al lachend door naar Ieper, want daar mag “je asbest gewoon zo dumpen”.

Ondertussen werd bij OVAM een subsidieaanvraag ingediend om asbest op te halen in biobags en containers bij particulieren, verenigingen, openbare diensten en landbouwers. “We juichen de bronophaling bij de mensen thuis toe, en zijn hier grote voorstander van”, zegt Billiau.

Schepen van Milieu Valentijn Despeghel (sp.a) schrok van de opmerking van Groen. “We gaan het zo snel allemaal bekijken, want het kan inderdaad niet. We moeten een oplossing vinden en daarom neem ik zo snel mogelijk contact op met IVVO.

Wat het subsidiedossier voor de bronophaling betreft, werd Ieper voorlopig niet weerhouden. Nochtans waren we ruim op tijd met onze aanvraag, maar blijkbaar krijgen grotere steden voorrang. Ik hoor dat er tegen januari 2020 een nieuwe subsidieronde is. Daar springen we zeker op”, aldus Valentijn Despeghel.