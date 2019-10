Exclusief voor abonnees “Ik zit weer op mijn plekje”: Adrien (74) trekt in nieuwbouw nadat zware brand vorig jaar zijn woning in de as heeft gelegd Hans Verbeke

03 oktober 2019

16u00 0 Ieper Hij voelt zich nog niet helemaal op zijn gemak, maar Adrien Verbeke (74) uit Ieper is eindelijk weer thuis. In januari 2018 verwoestte een zware brand zijn rijwoning. Adrien, die geen benen heeft, rolde toen letterlijk onder de vlammen naar buiten. “Het blijft hard, maar ik ben blij dat ik dit nieuw hoofdstuk kan beginnen”, zegt hij.

Op 22 januari 2018 brak in het holst van de nacht brand uit in een rijwoning op de Zonnebeekseweg in Ieper. De alleenstaande bewoner schoot wakker en besefte dat hij zich naar buiten moest reppen. Adrien Verbeke heeft echter geen benen meer. Door diabetes zijn zijn twee onderbenen geamputeerd. Tijd om zijn prothesen aan te doen, had hij ook niet meer. Adrien sleepte zich naar de voordeur en rolde letterlijk, onder de uitslaande vlammen, naar buiten. “Enkele seconden later en ik was er geweest”, zucht de man.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis