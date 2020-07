Ieperse burgemeester vindt nieuwe manier van lokale verkiezingen een goede zaak voor de democratie

Christophe Maertens

20 juli 2020

18u00 0 Ieper Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt zich volledig te kunnen vinden in de manier waarop vanaf 2024 de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht af en de burgemeester wordt op een meer rechtstreekse manier verkozen.

De hervormingen van de lokale kiesregels is een van de speerpunten in het Vlaams regeerakkoord. Vanaf de gemeenteraads- en provincieverkiezingen in 2024 is de burger niet meer verplicht te gaan stemmen. Wat tevens verandert is de manier waarop de burgemeester wordt verkozen. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de meerderheid wordt vanaf 2024 burgemeester. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat ze zich zeker kan vinden in de hervormingen. “In een democratie is het de taak van de politici om de burgers te informeren over hun beleid en zo hen te overtuigen te gaan stemmen. Elke stem moet je verdienen”, zegt Talpe. “De nieuwe manier van stemmen brengt de politiek dan ook dichter bij de kiezers. De invoering van het stemrecht is een goede zaak voor onze democratie. Trouwens, ons land is nog een van de weinige landen waar mensen verplicht zijn om te gaan stemmen.” Ook de manier waarop de burgmeester vanaf 2024 wordt aangeduid, is voor Emmily Talpe een verbetering. “Het is niet langer de politieke partij die de burgemeester bepaalt, maar de kiezer. Dat is de logica zelve en transparant.” Mocht er de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen al op de nieuwe manier zijn gestemd, dan was Talpe met haar 3.904 voorkeurstemmen eveneens burgemeester geworden.