#IeperHelpt zoekt nog steeds vrijwilligers Christophe Maertens

03 mei 2020

13u41 0 Ieper Het initiatief #IeperHelpt kan nog altijd bijkomende vrijwilligers gebruiken. #IeperHelpt werd in het leven geroepen in het begin van de coronacrisis met de bedoeling vrijwilligers te ronselen die mensen die het wat moeilijker hebben kunnen helpen.

“Nu de dienstverlening voor veel mensen wegviel, is extra aandacht en hulp voor wie er alleen voor komt te staan hard nodig. Die hulp wordt nog straffer als we de handen in elkaar slaan. Vooral om boodschappen aan huis te leveren of daarbij te ondersteunen zijn nog helpende handen nodig”, klinkt het bij de stad Ieper. Mensen die hulp nodig hebben van kunnen een vertrouwelijk mailtje sturen naar corona@ieper.be of bel naar 0800 9 8900.

Hoe werkt de hulp bij boodschappen?

“Mensen die besmet zijn met corona en daardoor tijdelijk geen boodschappen meer kunnen doen, kunnen beroep doen op een vrijwilliger voor kleine boodschappen of medewerkers van het Zorgnetwerk. Die halen met een lijstje alles af in de winkel en zetten het thuis af. Behoor je niet tot een risicogroep, maar lukt het niet om alleen naar de winkel te gaan: een medewerker van het Zorgnetwerk kan mensen naar de winkel brengen.”

Er is nood aan diverse hulp: van boodschappen doen voor mensen die in quarantaine moeten, medicijnen halen voor kwetsbare mensen, wandelen met huisdieren, 80-plusers opbellen en mondmaskers helpen naaien. Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen via www.ieper.be/ieper-helpt-hulpaanbod. “We zoeken de persoon die de hulp van de vrijwilliger het beste kan gebruiken. We bezorgen de gegevens en de vrijwilliger contacteert de persoon die je kan helpen”, klinkt het nog.