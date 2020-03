#IeperHelpt roept Ieperlingen op om massaal mondmaskers te naaien: “De stad laat onze hulpverleners niet stikken.” Christophe Maertens

26 maart 2020

08u13 0 Ieper Ieper roept alle Ieperlingen op om mondmaskers te stikken. De stad neemt de taak op zich om de maskers te verzamelen en ervoor te zorgen dat het bij de juiste mensen terecht komt.

“Mondmaskers zijn momenteel broodnodig. Ze beschermen mensen tegen het oprukkende coronavirus. In de ziekenhuizen, rusthuizen en in de zorg tout court zijn ze momenteel van levensbelang”, aldus schepen van Welzijn Eva Ryde. “De overheid is volop bezig met het bedelen van de medische sector. Maar er zijn een pak hulpverleners die uit de boot vallen.”

“We krijgen bij de stad zo goed als dagelijks telefoontjes binnen van mensen die mondmaskers willen naaien, maar niet weten waar ze daarmee terecht kunnen”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde. “Daarom nemen we het initiatief om die solidariteit niet verloren te laten gaan en te kanaliseren. De mondmaskers komen op die manier zeker bij de juiste mensen terecht. We managen niet alleen, we naaien ook zelf maskers met een speciaal samengesteld #IeperHelpt-team. Zo dragen we met velen een klein steentje bij.”

#IeperHelpt-naaiteam

Zelfgemaakte maskers kunnen niet door de medische doelgroepen gebruikt worden. Ze zijn wel geschikt voor begeleiders in crèches, scholen, aan loketten of gezinsleden van besmette personen. Behoor je tot deze doelgroepen en wil je zelfgemaakte mondmaskers gebruiken? Neem dan contact op met corona@ieper.be

Ieper roept daarnaast alle Ieperlingen op om massaal mondmaskers te stikken. “Iedereen met een beetje vrije tijd en veel goesting wordt opgeroepen om met ons mee te helpen. Ieper laat de hulpverleners niet stikken”, zegt de schepen. “De stad zal de maskers inzamelen en zorgen dat ze bij de juiste mensen terecht komen. In het dienstencentrum de Kersecorf is er ook een speciaal #IeperHelpt-naaiteam aan de slag samengesteld uit personeelsleden en vrijwilligers. Stad Ieper neemt dus de taak op zich om de maskers te verzamelen en ervoor te zorgen dat het bij de juiste mensen terecht komt.”

Hoe ga je te werk?

• Je gaat voor het juiste patroon naar www.maakjemondmasker.be . Deze patronen zijn goedgekeurd door FOD Volksgezondheid.

• Je kiest een stuk stof van 20 op 21 cm in synthetische materiaal (zoals polyester) of katoen

• Was je handen zo vaak mogelijk en stop de genaaide mondmaskers in een afsluitbare zak (bv. diepvrieszakjes)

• Je belt naar het gratis meldpunt corona 0800 9 8900 en de medewerkers brengen je in contact met het inzamelpunt. Mailen kan ook corona@ieper.be

• Heb je stukken stof op overschot? Bel naar het gratis corona meldpunt 0800 9 8900 en we brengen je in contact met het inzamelpunt. Mailen kan natuurlijk ook.