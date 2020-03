#IeperHelpt in de bres voor kansarme gezinnen: landbouwer schenkt 1.000 kilogram aardappelen aan voedselbank Christophe Maertens

25 maart 2020

13u19 3 Ieper De stad Ieper lanceerde een oproep aan lokale horeca en landbouwers om groenten, fruit en andere voedingsmiddelen te doneren aan de voedselbank. Verschillende restaurants en landbouwers tonen hun hart. “Een landbouwersgezin bezorgt de komende weken zelfs 1.000 kilogram aardappelen aan de Ieperse voedselbank ‘Op het Spoor’”, klinkt het bij schepen van Gezin Eva Ryde tevreden.

“In Ieper zijn er heel wat mensen die rekenen op de wekelijkse voedselpakketten van ‘Op ’t Spoor’. Als stadsbestuur is het onze taak om deze mensen niet in de kou te laten staan en daarom zetten we in op maximale ondersteuning van de vrijwilligers van de voedselbanken”, aldus schepen Eva Ryde. “De coronacrisis treft iedereen, maar het is extra lastig voor mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank.”

Solidariteit

De Ieperse voedselbank ‘Op ’t Spoor’ heeft op dit moment minder in de aanbieding omdat winkels opvallend minder voedseloverschotten hebben. De stad heeft daarom het initiatief genomen om de lokale horeca en de landbouwers aan te schrijven. Ieper lanceerde een warme oproep om groenten, fruit en overschotten die ze konden missen te doneren aan de voedselbank. “En met resultaat! Verschillende restaurants en landbouwers tonen hun hart. Ik ben dan ook ontzettend blij met zoveel solidariteit”, aldus de schepen.

Daarnaast neemt stad Ieper de taak op zich om de voedselschenkingen te coördineren en te stroomlijnen. Ondernemers of burgers die producten willen schenken kunnen zich daarvoor registreren bij het corona meldpunt van Stad Ieper op het gratis nummer 0800/98.900 of corona@ieper.be “De stad brengt je dan in contact met de vrijwilligers van de voedselbank. Leveringen kunnen elke donderdagvoormiddag tussen 9 en 11 uur, maar wel enkel na melding op het corona meldpunt”, aldus de schepen.