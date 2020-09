#IeperHelpt dankt de vrijwilligers: “Erg trots op wie zich ingezet heeft” Christophe Maertens

21 september 2020

13u16 0 Ieper De stad Ieper richtte in volle lockdown #IeperHelpt op. Bij het coronameldpunt kon, en kan nog steeds, iedere burger terecht met hulpvragen of om zich aan te melden als vrijwilliger. Dat deden ongeveer 170 mensen, die nu een attentie van de stad kregen als bedanking.

Een van de vrijwilligers van #IeperHelpt is Ilse Hostyn. In het dagelijkse leven is Ilse psychologe. Tijdens de lockdown kwam ze tweemaal per week langs in lokaal dienstencentrum ‘De Kersecorf’ om telefonisch contact te houden met mensen die het moeilijk hadden. “Ik ben blij dat ik me tijdens deze crisis nuttig kon maken”, aldus Ilse. Daarnaast stonden vrijwilligers ook in voor kleine boodschappen, mondmaskers naaien en het bedelen van brieven. In veel organisaties zijn dagelijks vrijwilligers in de weer met allerlei taken. “We zijn als stadsbestuur erg trots over de solidaire inzet van zovelen”, aldus schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “Een kleine attentie is dus meer dan verdiend!” In totaal zijn er een 500-tal hulpvragen geregistreerd.

Stad Ieper is blijft op zoek naar vrijwilligers: hulp in de dienstencentra en buddy’s voor nieuwkomers in Ieper. Interesse om je te engageren? Mail naar welzijn@ieper.be of bel 0800 9 8900. Algemene info over vrijwilligerswerk vind je via www.vrijwilligerswerk.be . Doe je liever een schenking aan een Ieperse welzijnsorganisatie? Op www.ieper.be/welzijnsorganisaties vind je een overzichtslijst