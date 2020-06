Ieper is klaar voor heropening zwembad op 1 juli

Christophe Maertens

28 juni 2020

08u15 0 Ieper Op 1 juli opent ook in Ieper het stedelijk zwembad opnieuw de deuren. Er zal worden gewerkt met tijdsblokken en een maximum aantal zwemmers. Daarnaast gelden de algemene regels die van kracht zijn voor andere activiteiten: het in acht nemen van de veiligheidsafstand en het gebruik van ontsmettingsproduct. “We zijn heel goed voorbereid en hebben het volste vertrouwen in onze maatregelen”.

“Een bezoek aan ons stedelijk zwembad zal vanaf 1 juli ietwat anders verlopen dan voor de lockdown”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “De sportdienst heeft een draaiboek uitgewerkt voor de heropening met een reeks extra veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers te garanderen. Met een reservatiesysteem, aangepaste signalisatie, minder zwemmers en tijdsblokken. We zijn heel goed voorbereid en hebben het volste vertrouwen in onze maatregelen”.

Er wordt gewerkt met tijdsblokken op weekdagen en in het weekend met telkens een maximumcapaciteit van 100 zwemmers per blok, gespreid over de 3 baden. Het competitiebad wordt verdeeld in 5 zones van 2 baden: 3 zones voor schoolslag en 2 zones voor crawl. Het instructiebad zal geopend zijn zonder speelmateriaal.

Reserveren

Zwembadbezoekers moeten vooraf reserveren. Dit kan vanaf 29 juni telefonisch op het nummer 057/23.94.00 of online via de website https://sport.ieper.besport.ieper.be. Zwemmers kunnen één week vooraf reserveren. De reservaties worden opengesteld op vrijdagavond vanaf 18 uur voor de daaropvolgende week (maandag tot zondag). Zwemabonnementen zullen vanaf 1 juli weer actief worden gezet. Bezoekers wordt gevraagd om bij voorkeur elektronisch en contactloos te betalen. Een kwartier voor het einde van elk tijdsblok moeten de zwemmers het bad verlaten. De kleedhokjes moeten vrij zijn op het einde van het tijdsblok zodat het schoonmaakpersoneel alles kan ontsmetten.

Veiligheidsregels

Tijdens het bezoek geldt een algemeen basisprincipe van 1,50 meter fysieke afstand. Om dit mogelijk te maken wordt bezoekers gevraagd om een bepaalde route te volgen bij aankomst en vertrek. Verder zijn de douches, enkele lockers en de haardrogers buiten gebruik. Zwemmateriaal kan je niet in het zwembad ontlenen en neem je dus mee van thuis. “In het belang van de gezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij de richtlijnen goed te volgen”, zegt de schepen. Meer info over het zwembad vind je via www.ieper.be/info-van-de-sportinfrastructuur-het-zwembad.