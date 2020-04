Ieper geeft alle inwoners een waardebon om lokale economie een boost te geven na crisis

Christophe Maertens

10 april 2020

16u44 12 Ieper Het Ieperse stadsbestuur zal elk gezin een waardebon schenken om in de stad en de deelgemeenten te besteden. Het is een financiële tegemoetkoming voor alle Ieperlingen, maar ook om de lokale economie een boost te geven. Ook geeft de stad een injectie om de stad als toeristische trekpleister te promoten, gespreid over twee jaar. In totaal wordt zevenhonderdduizend euro geïnvesteerd.

De maatregelen tegen het coronavirus treffen alle Ieperlingen. Ook het toerisme en de lokale economie krijgen rake klappen. Ieper nam eerder al een aantal steunmaatregelen, zoals het tijdelijk niet innen van een aantal belastingen voor ondernemers, het opschorten van betalend parkeren in de binnenstad, een wekelijkse afhaling van groenafval en uitstel van betaling van huur. Tegelijk werd een werkgroep opgericht om een plan uit te werken om na de crisis de stad zo snel mogelijk weer op kruissnelheid te brengen.

Snelle doorstart

Een van de lokale steunmaatregelen is om na de crisis elk Iepers gezin een waardebon te geven van minimum 25 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 10 euro per gezinslid. Een alleenstaande krijgt dus 25 euro, een koppel met twee kinderen 55 euro. “Ieper is sterk verbonden met haar handelaars”, zegt schepen van Economie en Toerisme Diego Desmadryl. “Gaat het goed met de lokale handel en horeca, dan gaat het goed met Ieper en omgekeerd. Het is belangrijk dat de lokale handel snel een doorstart kan maken na de coronacrisis. De waardebon is een win-win. We rekenen op de creativiteit van onze ondernemers om er extra acties aan te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan een korting of gift voor wie de bon bij hen spendeert. De bon zal een beperkte geldigheidsduur hebben om zo op korte termijn een boost te geven aan de dynamiek van onze stad. Waar men terecht zal kunnen met die bon wordt verder verfijnd, maar we willen dit zo breed mogelijk uitrollen. We willen hiermee alle inwoners een hart onder de riem steken na deze moeilijke periode”, besluit Desmadryl.