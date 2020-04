Het vrolijkste groot scherm van de streek staat in Ieper

Christophe Maertens

03 april 2020

17u27 6 Ieper Stad Ieper en Het Perron roepen Ieperlingen op om foto’s van zichzelf in coronatijden in te sturen en zet die op een 6x4 meter groot scherm aan de voorzijde van het cultuurcentrum.

“Helaas zijn er tijdelijk geen voorstellingen in het Perron, maar vanaf volgende week wel wat vrolijke noten van Ieperlingen op het grote scherm. Het zijn lastige tijden voor iedereen en daarom hopen we iedereen op te vrolijken met afbeeldingen van mensen die in hetzelfde schuitje zitten”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. “Hoe vullen mensen hun extra tijd thuis in? Gaan ze in de buurt op berenjacht met de kinderen? Leven ze zich creatief uit in de tuin, aan de piano of aan de naaimachine? Of misschien blinkt hun huis intussen als nooit tevoren door de allergrootste lenteschoonmaak. In deze moeilijke periode wil stad Ieper de veerkracht en positiviteit van haar inwoners extra in de kijker zetten.”

Opkikker

Omdat te doen stelt cultuurcentrum Het Perron een groot scherm op aan de voorzijde van het gebouw. Daarop zullen in de loop van de maand april #ThuisInIeper-boodschappen te zien zijn. “Het scherm – dat normaal activiteiten van Het Perron promoot – heeft spijtig genoeg tijdelijk minder aanbod aan te prijzen. Daarom willen de stad en Het Perron het als grote ‘opkikker’ inzetten”, aldus de schepen. Mensen die een toffe foto van mooie thuismomenten hebben kunnen die sturen naar corona@ieper.be. Ook foto’s met een mooie boodschap zijn welkom. Elke week projecteert Het Perron een selectie van de foto’s.