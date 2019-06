“Het initiatief voor Rode Neuzen Dag moet bij ons vooral van de kinderen komen.” Christophe Maertens

20 juni 2019

11u14 0 Ieper Dit jaar staat de Rode Neuzen Dag opnieuw op de kalender. Voor 2019 zijn er in Vlaanderen al 1.126 scholen die zich hebben aangemeld. De school voor buitengewoon onderwijs Het Vlot in Ieper neemt net als vorig jaar deel aan de Rode Neuzen Dag. “Het initiatief moet bij ons vooral van de kinderen komen.”

Het Vlot is een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9 langs de St.-Elisabethstraat in Ieper. Type 2 richt zich tot kinderen met een matig of ernstige mentale beperking, terwijl type 9 voor kinderen met autisme is bedoeld.

“Wij hebben vorig jaar deelgenomen aan Rode Neuzen Dag en dit jaar doen we in ieder geval weer mee”, zegt directeur Stefaan Veracx. “Het is niet de bedoeling dat we met onze deelname aan de actie het grote geld inzamelen, maar wel dat het initiatief vanuit de kinderen zelf komt. Iemand kwam de vorig keer met het idee om op foto’s een rode neus te plakken en die op een sleutelhangers te plaatsen.” Die werden verkocht in winkels in de buurt. De opbrengst van de actie wil de school gebruiken om de zogenaamde kikkerklas van een mezzanine voorzien. “De kikkerklas is een ruimte bij ons, waar kinderen die dat willen zich fysiek kunnen af reageren. Waarvoor we dit jaar willen actie voeren, weten we nog niet. Laten we eerst wat vakantie nemen”, aldus nog de directeur.

De vierde editie van Rode Neuzen Dag is op 29 november. Alle info via rodeneuzendag.be.