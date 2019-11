‘Haunted House Hotel 31’ lokt 5300 bezoekers Joyce Mesdag

03 november 2019

‘Haunted House Hotel 31’, het tijdelijke spookhuis dat naar aanleiding van Halloween werd ingericht in het gewezen hotel op het Collaertplein, heeft 5372 bezoekers gelokt. De broers Sam en Tom Clauw en Bjorn Deruyter uit Beselare organiseerden de voorbije jaren gelijkaardige spookhuizen in Beselare, maar dit jaar belandden ze voor het eerst in Ieper.

“We hadden zelf een 3000-tal bezoekers voor ogen, dus met dit resultaat zijn we dolgelukkig”, zegt Sam Clauw. “We kregen ook alleen maar positieve reacties van de mensen. Dat er zoveel acteurs meededen, tot 40 per avond, vonden ze heel sterk, en ook de grime viel in de smaak. We hebben ons best gedaan om al in de wachtrij de mensen met ons decor en versiering al in de stemming te brengen, en daar zijn we goed in geslaagd, hoorden we.”

De kans bestaat dat er volgend jaar een nieuwe Hotel 31 wordt georganiseerd. “Maar het is afwachten, voorlopig. Het pand wordt gerenoveerd in de loop van volgend jaar ergens, dus afhankelijk van die planning zullen we nog eens kunnen blijven, of toch weer op zoek moeten gaan naar een nieuwe stek.”