‘Gerard tedju tedju!’: grote tentoonstelling over Ieperse cabaretier Gerard Vermeersch Christophe Maertens

16 november 2019

16u10 0 Ieper Gerard wie? Gerard Vermeersch. De naam zal vooral bij de wat oudere generaties een lachspier aan het werk zetten. De Ieperling is bekend voor zijn Avelgem-conference en ‘Loodgieter, wanneer kom je lood gieten?’. Dankzij de tentoonstelling ‘Gerard tedju tedju’ kunnen nu ook de jongeren kennis maken met deze woordtovenaar.

Gerard Vermeersch werd geboren in Ieper op 8 juni 1923. “Als acteur, leraar en kleinkunstenaar was hij met taal vergroeid”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum. “Hij speelde met woorden, bewerkte ze en gaf ze aan het publiek door met een vanzelfsprekende eenvoud die hem zo kenmerkte. Gerard was de enige Vlaamse cabaretier die de vergelijking aankon met Nederlandse collega’s. Tijd voor een grote internationale doorbraak kreeg hij echter niet. Gerard Vermeersch stierf op 29 augustus 1974.”

Na modeontwerper Eduaord Vermeulen zet het Yper Museum nu een tweede Ieperling in de schijnwerpers. De tentoonstelling ‘Gerard tedju tedju!’ brengt luister- en beeldfragmenten uit het VRT-archief, het archief van de confrérie Gerard Vermeersch en veel persoonlijke getuigenissen.

Drie kamers

De tentoonstelling is een mooie samenwerking tussen het Yper Museum en leerlingen van het zesde jaar Beeldende Kunsten van de Heilige Familie in Ieper. “De leerlingen kozen ervoor om drie gekende conferences van Gerard visueel voor te stellen in drie kamers van een woning”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum “Dat gebeurde volledig in de stijl van het Yper Museum en vol humor. De opbouw en de aankleding van de tentoonstelling gebeurde door de leerlingen Decoratie. De leerlingen van het Technisch Instituut Immaculata verzorgen de receptie, uiteraard geheel in seventies stijl.”

Senne Desmit (17) uit de Beeldende Kunsten in de Heilige Familie werkte mee aan het project. “Al meteen op de eerste schooldag kregen we de opdracht om rond Gerard Vermeersch een expo te ontwerpen. Het was niet zo gemakkelijk om terug te keren naar de jaren zeventig, een periode die we zelf niet hebben meegemaakt. Om in de sfeer te komen, luisteren we bijvoorbeeld naar muziek uit die tijd.” Senne zegt bij aanvang van het werk, toch wat bang te zijn geweest. “Het Yper Museum is nu precies niet de eerste de beste opdrachtgever. Dat bleek echter goed mee te vallen, het waren vooral onze leerkrachten die heel kritische waren. Maar ik ben best wel trots op wat we hebben verwezenlijkt. Dit zal mooi staan op onze cv.”

Schrijfwedstrijd

Een andere belangrijke partner van de tentoonstelling is de Confrérie Gerard Vermeersch. “Wij zijn een vereniging die het werk van Gerard koestert en toegankelijk maakt”, zegt Mark Delreux. “Zo organiseren we sinds 1998 een schrijfwedstrijd, de Gerard Vermeersch-Prijs. Naar aanleiding van deze tentoonstelling hebben we samen met het Yper Museum gezocht naar onuitgegeven werk van Gerard. We gingen langs bij collega’s, familie, vrienden en oud-leerlingen om hen te interviewen om via getuigenissen het beeld van Gerard te bewaren voor de toekomst.” Op de tentoonstelling doet onder meer Willem Vermandere zijn verhaal over Gerard Vermeersch. “Daarnaast werd ons bestaand archief, bewaard in het Stadsarchief, rijkelijk aangevuld, ook met heel wat schilderijen.”

Glossy magazine

Bij de tentoonstelling hoort de speurtocht ‘Op zoek naar Gerard’. Daarbij trekken de deelnemers de stad in op zoek naar quotes van Gerard in winkeletalages. Wie erin slaagt om een juiste quote met de juiste winkel te verbinden maakt kans op een waardebon.

Aanvullend op de tentoonstelling verschijnt op 2 december glossy magazine volledig gewijd aan Gerard Vermeersch. Daarin komt extra beeldmateriaal, een uitgebreide biografie en getuigenissen. Het boekje is vanaf 2 december te koop aan de balie van het Ypermuseum en in de museumshop.

“De tentoonstelling en het magazine zijn het begin van iets groters”, zegt Sandrin Coorevits. “De confrérie Gerard Vermeersch blijft getuigenissen en materiaal verzamelen en hoopt in de toekomst het volledige oeuvre en levensverhaal uit te geven van zijn veel te korte, maar goed gevulde leven.” Meer info via www.ypermuseum.be en www.gerard-vermeersch.be. De tentoonstelling loopt nog tot 19 januari volgend jaar.