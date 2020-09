Gemeenteraadslid Nancy Six organiseert voor 12de keer voedselinzameling: “Omdat armoede ook in Ieper bestaat”

Christophe Maertens

15 september 2020

11u50 1 Ieper Voor het twaalfde jaar op rij organiseert Nancy Six, gemeenteraadslid voor IEPER2030, een voedselinzameling voor Ieperse gezinnen die het door onvoorziene omstandigheden tijdelijk wat moeilijk hebben.

“Voor gezinnen die getroffen worden door een tegenslag en die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken, willen wij graag ons beste beentje blijven voorzetten”, aldus Nancy Six. “De huidige Covid-19-crisis brengt heel wat mensen in de problemen waardoor de roep naar solidariteit luider klinkt dan ooit.”

Tot vijf jaar geleden stond Nancy Six met haar ploeg die bestaat uit partijgenoten, vrienden en familieleden aan de uitgang van een warenhuis, maar momenteel gaat ze op zoek naar financiële steun. “Op die manier kan ik samen met mijn partijgenoten de pakketten beter samenstellen op maat van het gezin. Omdat elke euro telt, is elke gift welkom.”

Mensen die de actie willen steunen, kunnen dat bij voorkeur doen via BE49 7360 6707 6271 op naam van IEPER2030 met duidelijke vermelding ‘voedsel 2020’. Mensen die liever geen centen doneren, maar wel bewaarbare voedingsmiddelen willen schenken, kunnen contact opnemen met bestuurieper2030@gmail.com of info@nancysix.org De inzameling loopt nog tot 1 november.