"Gelukkig hebben we nu computers voor het opzoekingswerk" Christine Ketels werkt al veertig jaar voor CWGC

06 augustus 2019

Deel 1: Van typiste tot External Relations Manager



De Commonwealth War Graves Commission heeft er net enkele lange jaren van herdenkingsplechtigheden rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog op zitten. Honderden mensen zetten zich dagelijks - ook buiten de herdenkingsjaren - in om de oorlogsgraven te onderhouden. Deze week brengen we vier verhalen van mensen achter de CWGC. Christine Ketels is er veertig jaar geleden begonnen als typiste en heeft zich ondertussen opgewerkt tot External Relations Manager. "Vroeger moesten we alles opzoeken in dikke naslagwerken, gelukkig hebben we nu computers."

De Commonwealth War Graves Commission werd opgericht door Sir Fabian Ware, een Brit die met zijn 45 jaar te oud was om ten strijde te trekken. Ware sloot zich aan bij het Britse Rode Kruis. De man zocht een manier om de laatste rustplaats van de vele gesneuvelden niet zomaar te laten vergeten. Hij richtte daarvoor een organisatie op. Het werk van die commissie begon met de verwerving van land voor de begraafplaatsen. Daarna wachtte de enorme taak van het optekenen van de gegevens van de dode soldaten. Toen de laatste granaten in oktober 1918 op Ieper vielen, had de Frontboog al 185.000 slachtoffers van de Gemenebestlanden opgeëist.

Ondertussen is de commissie uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd actief is in meer dan 150 landen en heeft ze sinds 1917 al 2.500 oorlogsbegraafplaatsen en burgerlijke ereperken aangelegd. Wereldwijd worden bijna 1.7 miljoen oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog met naam op een graf of monument van de vermisten herdacht. Anno 2019 stelt de CWGC honderden mensen tewerk, waaronder 850 tuiniers en 160 ambachtslieden. De hoofdzetel voor Noord-Europa ligt in de Elverdingestraat in Ieper. Een beetje logisch, gezien de geschiedenis van de Westhoek. Wie echter denkt dat de Commonwealth War Graves Commission alleen het gras van de begraafplaatsen afrijdt, heeft het goed fout. "De afgelopen vier herdenkingsjaren waren de plechtigheden en begrafenissen heel belangrijk voor ons", zegt Christine Ketels (60), External Relations Manager. "We organiseren nooit zelf plechtigheden op onze sites. De enige keer dat we dat wel deden, was om onze honderdste verjaardag en het negentigjarige bestaan van de Menenpoort te vieren. In alle andere gevallen wordt ons om toestemming gevraagd. Wij zorgen er voor dat alles altijd piekfijn in orde is."

The Great Escape

"Na de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog focussen we ons nu wat meer op de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar was het de 75ste verjaardag van de bevrijding. Daarbij is Normandië in Frankrijk en Arnhem in Nederland heel belangrijk. Ook in Polen zijn er begraafplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo was er een herdenkingsplechtigheid op CWGC Poznan Old Garrison Cemetery in Polen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 'The Great Escape' 75 jaar geleden. De vijftig geallieerde vliegeniers die hierbij betrokken waren, liggen begraven op deze begraafplaats. Jaren later werd dit verhaal verfilmd, met acteur Steve McQueen in de hoofdrol weliswaar, jammer genoeg een Amerikaan en geen Brit", lacht Ketels.

Dikke naslagwerken

Christine Ketels heeft veertig dienstjaren bij de CWGC op de teller staan. "Na een opleiding in hogeschool Hantal in Kortrijk ben ik hier begonnen als typiste. In die tijd werd alles nog uitgetikt. Een collega en ik deden de receptie en namen de telefoon op. Van de mensen die hier op kantoor werkten, verzamelden we de brieven om die uit te tikken." Christine kreeg al snel een andere functie binnen het bedrijf. "Ik ben wel altijd bezig gebleven met het publiek en opzoekingswerk. We krijgen vragen binnen van over heel de wereld. Sommige mensen melden ons dat een grafsteen niet meer in orde is, anderen hopen op hulp bij opsporingswerk." Voor er computers waren, werd de locatie van een graf opgezocht in dikke naslagwerken. "Die boeken waren geordend per regiment en er waren er heel wat van. Als we het juiste regiment niet kenden, kon het dus een hele tijd duren voor we iemand vonden. Lukte dat niet, dan riepen we de hulp in van het hoofdkantoor in Maidenhead in het Verenigd Koninkrijk."

Persoonlijke verzoeken

De 'External Relations Manager' buigt zich naast het opzoekingswerk ook over herdenkingsplechtigheden en herbegrafenissen. "Ik word wel eens geraakt door een verhaal", geeft Christine toe. "We krijgen vaak de vraag om een bezoek te brengen aan een graf omdat de nabestaanden de mogelijkheden niet hebben om er te geraken. Meestal is dat voor ons ook niet mogelijk, alleen al omdat het te ver is. Onlangs kreeg ik een verzoek van een familie uit Australië dat mij wel aangreep. Die mensen vroegen me de laatste rustplaats van een grootoom te bezoeken op de CWGC Hooge Crater Cemetery. Ze hadden een gedicht gemaakt. Ik ben toen na mijn werk naar het graf getrokken en heb er het gedicht voorgelezen en een kruisje geplaatst." Christine heeft toen een paar foto's gemaakt en opgestuurd naar Australië. "Die mensen waren natuurlijk heel blij. Een herdenking van één persoon is voor ons dan ook even belangrijk als de herdenking van alle slachtoffers."

Persoonlijke boodschap

"Wat ik ook speciaal vind, zijn de persoonlijke opschriften op de grafstenen. De commissie heeft in haar beginperiode zoveel mogelijk nabestaanden aangeschreven, met de vraag iets terug te sturen om op de grafsteen te plaatsen. Van veel nabestaanden hebben we niets gekregen, maar op heel wat stenen staat toch een bijzondere boodschap. Op CWGC Poelcapelle British Cemetery koos een familie er bijvoorbeeld voor een notenbalk van een bepaald stuk muziek op de steen te plaatsen."

Een veel bezocht graf is dat van een 15-jarige soldaat op CWGC Essex Farm Cemetery. "Daar hebben we kunstgras aangebracht omdat het echte gras door de vele bezoekers werd kapot getrapt. Scholen bezoeken de plek ook massaal. Veel van onze begraafplaatsen worden bezocht door individuen en liggen langs fietspaden. De kleine begraafplaatsen zijn vaak het mooist. Het model van de English cottage garden spreekt tot de verbeelding. Ook de omgeving kent op veel mensen een aantrekkingskracht."