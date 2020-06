Geen coronapatiënten meer op dienst Intensieve Zorgen in JYZ

19u07 14 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ) in Ieper liggen geen Covid-19-patiënten meer op de dienst Intensieve zorgen.

In het Ieperse ziekenhuis liggen nog twee patiënten die besmet zijn met corona. De dienst Intensieve Zorgen is vrij van Covid-19. In het ziekenhuis is er sinds 10 juni een andere bezoekregeling: er wordt één vaste bezoeker per patiënt toegelaten. Een bezoek kan alleen onder strikte voorwaarden.

In Ieper zijn tot nu in totaal 275 besmettingen, wat neerkomt op 7,89 besmettingen per 1.000 inwoners. Heuvelland telde tot nu 21 besmettingen of 2,66 op 1.000 inwoners. Voor Poperinge zijn dat er 90 of 4,57 op 1.000. Langemark-Poelkapelle telt 35 besmettingen of 4,48 op 1.000. In totaal stierven in ons land al 9.695 mensen aan het coronavirus.