Dief die voor 28.000 euro aan gsm’s steelt, wacht drie jaar cel

Christophe Maertens

20 januari 2020

17u34 2 Ieper M.M. riskeert drie jaar cel voor de diefstal van dertig gsm's in twaalf verschillende filialen van Proximus.

M.M. uit Georgië wordt verdacht van die diefstallen op basis van camerabeelden. Op de beelden is vaak een man in dezelfde kledij te zien. Ook werd bij verschillende feiten een Mercedes opgemerkt. De buit die de beklaagde maakte, bedraagt 28.000 euro. Meerdere gestolen gsm’s werden geactiveerd in Duitsland en Nederland. De dief riskeert drie jaar cel, weliswaar bij verstek, want hij daagde niet op in de rechtbank. Vonnis op 17 februari.