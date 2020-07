“Die kille, blauwe ogen... daar zat geen gevoel in.” Daniël Scholeer, het monster van Elverdinge, moordde op 17-jarige leeftijd zijn hele familie uit

Ieper

Amper 17 jaar en zijn ouders, grootmoeder, oom en tante in enkele uren tijd in koelen bloede vermoord. Daniël Scholeer, het ‘monster van Elverdinge’, sloeg op 25 maart 1983 het land met verstomming. Zijn ‘zwarte lijst’ met nog tachtig potentiële slachtoffers veroorzaakte in de Westhoek een tijdje een ware angstpsychose. Zijn advocaat van toen, Hendrik Camerlynck (71), blikt terug op deze spraakmakende zaak. In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.