‘De Wederopbouw in Ieper’ na 21 jaar heruitgebracht in aangepaste versie Christophe Maertens

12 augustus 2020

09u58 0 Ieper Na 21 jaar is er een nieuwe editie van het boek ‘De Wederopbouw in Ieper. Een wandeling van Lakenhallen tot Menenpoort’. “De wandelgids neemt de lezer mee naar de meest typische voorbeelden van de naoorlogse architectuur van Ieper, maar toont ook de meest opvallende afwijkingen.”

Het boek van museummedewerkers Dominiek Dendooven en Jan Dewilde werd in 1999 uitgebracht door Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Ondertussen was het al lang niet meer te verkrijgen. Dankzij de Britse uitgeverij Uniform Press is er nu een nieuwe versie beschikbaar. Het boek werd geactualiseerd, lichtjes uitgebreid en ruimer geïllustreerd. De gids telt 96 bladzijden en is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels en kost vijftien euro in de museumshop van het In Flanders Fields Museum of online.