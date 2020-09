De Watergroep en stad Ieper investeren in Dikkebusvijver: “Fijnmazig rooster voorkomt instroom vissen”

Christophe Maertens

14 september 2020

12u57 0 Ieper Het waterproductiecentrum in Dikkebus heeft nieuwe fijnmazige roosters die voor een verbetering van het visbestand moeten zorgen. Watermaatschappij De Watergroep wil met de investering een duit in het zakje doen voor een beter natuur- en waterbeheer.

“Het probleem stelt zich vooral tijdens periodes met een lage waterstand, gecombineerd met de aanwezigheid van aalscholvers die, vooral in het najaar, grote groepen vis opjagen”, verduidelijkt Iepers schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De opgejaagde visscholen vinden bij een lage stand van het vijverwater te weinig natuurlijke beschutting, omdat de oevervegetaties soms helemaal zijn drooggevallen. De vissen vluchten dan massaal naar de uithoeken van de vijver, en komen daar in een ‘val’ terecht, namelijk de inlaatconstructie waar het vijverwater naar het zuiveringsstation wordt doorgepompt.”

Kemmelbeek

De nieuwe roosters hebben een opening van 3 tot 4 mm en kegelvormige lamellen. “Dat maakt het de visjes bijzonder moeilijk om doorheen het rooster te zwemmen”, zegt Daan De Roo van De Watergroep. “De ingreep is niet enkel belangrijk voor de vispopulatie in de vijver, maar biedt ook voordelen in onderhoud van de zuiveringsinstallatie en ergonomie van onze medewerkers.” Begin dit jaar bouwde de stad Ieper, in samenwerking met de provinciale waterdienst, een vistrap aan de monding van de Kemmelbeek. “Door het hoogteverschil tussen de beek en de vijver zaten ook hier af en toe duizenden visjes ‘in de val’. Nu kunnen de vissen de beek bereiken en zich beschermen tegen aalscholvers”, aldus de schepen. “In samenwerking met de hengelaars werden bovendien schuilkooien in de vijver geplaatst.”