De Hooge Boys starten met 2de seizoen filmpjes over WO I: “Ondertussen al meer dan 600.000 keer bekeken”

Christophe Maertens

12 oktober 2020

De Hooge Boys zijn terug. Louis (9) en Arthur (7), de zonen van de uitbaters van het Hooge Crater Museum in Zillebeke, lanceerden na een pauze afgelopen zondag hun nieuwe filmpje op YouTube waarin ze een onderwerp uit WO I bespreken. Vorig seizoen werd het werk van de jongens in 28 landen bekeken. "Ons doel is om van jonge mensen geschiedenisfans te maken."

Hooge Boys Louis en Arthur Benoot zijn stilletjes beroemdheden aan het worden. De twee jongens maakten voor de grote vakantie een reeks geschiedenisfilmpjes over en rond de Eerste Wereldoorlog. “Louis en Arthur wonen letterlijk in én naast het museum en dat vinden ze fantastisch”, zeggen hun ouders Niek Benoot en Ilse Watteyne, uitbaters van het Hooge Crater in Zillebeke. “Ze zijn gepassioneerd door geschiedenis.”

Alles begon tijdens de lockdown. “Thuisonderwijs en de jongens leerstof bijbrengen vinden we heel belangrijk, maar we willen hen ook nieuwe dingen leren die niet in hun leerplan staan”, zegt Niek. “Daarom begonnen we aan dagelijkse geschiedenislessen, meestal over WO I. Het was hun eigen idee om daarover filmpjes op te nemen. Op die manier konden we de vele kinderen bereiken die normaal gezien een bezoek gepland hadden aan ons museum met de klas. De korte documentaires zijn door én voor kinderen.”

200 kaartjes

Het werk van Louis en Arthur werd ondertussen al 600.000 keer bekeken en wordt gevolgd in 28 landen. “Scholen van overal ter wereld gebruiken de video’s van Louis en Arthur. De jongens zijn natuurlijk vereerd met de aandacht. Het is vooral grappig dat mensen ze herkennen op straat”, zegt papa Niek. “Een paar weken geleden hoorden we tijdens een fietstocht aan de Palingbeek iemand roepen: ‘Hey, dat zijn de Hooge Boys. Ze zijn wellicht een nieuwe film aan het voorbereiden”, zegt Louis. “Dat was natuurlijk wel leuk.” De twee jongens ontvangen hopen fanmail. “Louis kreeg voor zijn 10de verjaardag op 1 juli tot 200 kaartjes in de bus”, weet zijn vader.

Ondertussen startte het project een tweede seizoen. “Het was eigenlijk niet de bedoeling om nog verder te doen, maar omdat we zoveel enthousiaste reacties kregen, breiden mijn zonen er toch een vervolg aan”, zegt Niek. Groep Monument nodige de broers uit naar een grote opgraving in de buurt. “De jongens mochten een handje toesteken bij de werken, tot hun grote vreugde. Louis was er zelfs niet meer weg te slaan. Ze hadden meteen een onderwerp voor hun volgend filmpje: Archeologie in de frontstreek.” Het blijkt dat het werk van de twee broers ook in het buitenland op veel belangstelling kan rekenen. “Op een bepaald moment kregen we een heel een speciaal verzoek”, gaat Niek verder. “Op Bellewaerde Ridge, een kilometer van hier, staat een monument voor de Liverpool Scottish. Die legereenheid bestaat uit Schotten die in en rond Liverpool woonden. Normaal houdt de Liverpool Scottish Association jaarlijks een ceremonie aan dat monument. Dit jaar kon dat niet omwille van de coronamaatregelen. Hun voorzitter kwam op het idee om de Hooge Boys in te schakelen om de plechtigheid uit te voeren. Op die manier werd een lange traditie toch in ere gehouden, want het is nooit gebeurd dat de Liverpool Scottish Association niet naar België kon afzakken.” Voor Louis en Arthur kwam de vraag als een totale verrassing. “De postbode bracht ons plots een doos met daarin een mooie krans, een boek en twee badges van het regiment. We waren heel blij dat die mensen ons dat vroegen”, zeggen de broers. “De badges gaan een speciaal plaatsje krijgen in mijn persoonlijk museum”, aldus Louis, die nog een weetje vertelt over Liverpool Scottish: “De meest beroemde soldaat van de Liverpool Scottish was Noel Chavasse. Hij kreeg als enige militair ooit twee keer een Victoria Cross.”

Duitse soldaten

In het filmpje dat afgelopen zondag op YouTube verscheen, geven de boys meer duiding over de Slag bij Bellewaerde en de Liverpool Scottish. Ze gaan dit seizoen 8 nieuwe filmpjes online posten, waarvan er nu al 2 zijn ingeblikt. “Of de jongens daarna nog verder doen, weet ik niet”, zegt papa Niek. “Als ze er geen zin meer in hebben, hoeft het niet meer. Voor ons als ouders is het belangrijk dat de Louis en Arthur het volledige verhaal van de oorlog leren kennen, ook dat van de ‘vijand’. Daarom vind ik het fijn dat Arthur bij het neerleggen van de krans aan het monument opmerkte dat hij het tevens deed voor de Duitse soldaten die het leven lieten in de oorlog. Vrede is een groot woord, maar het begint bij het opvoeden van je kinderen.”

Alle filmpjes kunnen worden herbekeken op de Facebookpagina van Hooge Crater of op het Youtube kanaal van het museum.